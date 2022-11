Scores: 24-8, 36-11, 57-20, 83-30. Mouscron: Bauer 0, Oudaha 0, Windal 2, Bernard 7, Vandamme 2, Seynhaeve 4, Vanderveken 3, Herpelinck 6, Lowagie 6.

Au vu de la situation du Tremplin, ce déplacement dans la ville du Doudou ne suscitait pas beaucoup d’espoir dans les rangs hurlus. La mentalité et le travail étaient les seules ressources à aller chercher pour le groupe mouscronnois et les filles l’ont plutôt bien fait aux yeux de leur coach Patrice Châtelain. "On a mieux défendu que la semaine passée même si l’on prend 80 points. Je me suis permis d’essayer différents placements avec plus ou moins de succès. Julie Billet ne sera pas là avant la trêve donc les soucis de mène persistent. Nos jeunes avaient déjà joué en fin d’après-midi. On se bat bien mais avoir deux matchs dans les jambes chaque samedi n’est pas optimal." Décembre ne sera pas de tout repos pour le Tremplin qui accueillera Templeuve dans deux semaines avant d’aller à Courcelles.

JSE Enghien – Soignies 60-45

Scores: 17-20, 27-34, 46-43, 60-45. Enghien: Jadin 6, Gailly 5, Wakwetolo 4, Nadif 5, Meunier 2, Hillewaert 14, Raes 0, Smets 18, Bokongonya 2, Dambruoso 2, Massamba Kololo 2.

Bien rusé celui qui était en mesure de parier avec certitude sur le vainqueur de ce derby avant le match. Les Enghiennoises ont d’ailleurs été menées avant de signer une somptueuse deuxième mi-temps pour terrasser le voisin sonégien. Christophe Deglas expliquait: "Soignies avait des blessées mais il faut se méfier d’une bête blessée. Elles ont mieux entamé le match que nous avec une forte pression. Nous étions menées à la mi-temps. Nous avons replacé notre défense pour renverser la vapeur. J’ai moins fait tourner l’effectif car ce derby était à gagner. L’ambiance était au rendez-vous et le public nous a aidées à gagner. Le match était plaisant, les gens ont vu du spectacle. Mon équipe s’est encouragée et nous avions besoin de remporter la partie pour le classement et la confiance."

TEF Kain – Fleurus C 81-30

Scores: 17-10, 31-21, 50-28, 81-30. Kain: Anderlin 4, Samain 11, Vincent 13, François 0, Holvoet 6, Vifquin 8, Delbecque 13, Vandendyck 2, Lourdel 6, Soudant 13, Winer 6.

Kain savait que cette réception de Fleurus, en grande difficulté cette saison, ne serait probablement pas la plus ardue de l’année. Le TEF en a une nouvelle fois profité pour lancer une jeune joueuse, Flavie Samain, âgée de 15 ans depuis trois semaines seulement. Son coach Sam Vankeersbulck était content de sa première prestation dans l’équipe. "Elle a fait un super match. Cette huitième victoire nous permet de refixer de nouveaux objectifs pour la suite. C’est positif surtout lorsque l’on voit le niveau affiché. Le début de match était poussif car l’équipe était très jeune au coup d’envoi. Ensuite, on accélère et on finit superbement. Le travail a été fait et l’équipe a été rigoureuse. Les jeunes ont la chance de jouer le top. C’est positif avant un match de Coupe à jouer sans pression."

REBC Templeuve – JS Stambruges 100-42

Scores: 25-10, 49-25, 78-33, 100-42. Templeuve: Echevin 5, Deglé 12, Guyot 16, Hooghe 12, Vermeir 0, Meurisse J. 16, Depret 9, Maes 10, Meurisse C. 14, Recham 6. Stambruges: Bongiorno 3, Robette 8, Duhoux 2, Flandre 5, Hayoit 18, Volpato 6, Di Pasquale 0, Delcourt 0.

Le match s’annonçait particulièrement déséquilibré puisque Templeuve marche sur l’eau actuellement alors que Stambruges, criblé de blessures, lutte pour se sauver. Le coach visiteur en avait conscience à l’issue de la rencontre. "On savait que Templeuve était très fort surtout à domicile. Leur classement n’est pas dû au hasard. Les filles apprennent et tactiquement, je pense avoir répondu au mieux à ce qui était en face." Quant à Alex De Witte, il ne pouvait que renouveler ses félicitations à son noyau. "Nous avons pris le match avec grand sérieux malgré qu’il était plus abordable que nos deux dernières oppositions. Il nous reste trois matchs dont un en Coupe à bien gérer avant Noël."

BCJS Estaimpuis – ABCB Péronnes B 56-64

Scores: 16-19, 27-39, 41-57, 56-64. Estaimpuis: Androgé 4, Viaene 1, Van Neder 4, Dupont 18, Tillieux 2, Beukenne 22, Colette 4.

Estaimpuis est retapé d’aplomb en ce mois de novembre. Le BCJS a failli créer la surprise en empochant une troisième victoire d’affilée à Péronnes. Le coach Ludovic Guyot avait un goût de trop peu lors du compte-rendu de la partie. " Si on avait joué plus juste, il y avait la place pour gagner. C’est une défaite encourageante. Nous avons toujours été menées au score mais nous avons eu les ballons pour passer devant. Des mauvais shoots et des passes ratées en ont décidé autrement. Nous marquons cependant près de 60 points face à Péronnes qui est troisième. On est sur la bonne voie mais il faudra continuer à travailler.

Notre destin est entre nos mains. Si on continue comme ça, nous gagnerons les matchs décisifs sans devoir dépendre des résultats des autres. On peut même espérer une ou deux victoires surprises en bonus. "