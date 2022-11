L’expérience a parlé dans le derby des Collines

C’était la foule des grands soirs à Frasnes pour ce derby si particulier. La rencontre commence par un round d’observation équilibré entre les deux camps (5-5). Mais Lessines, en réussite à l’aile, parvient à se détacher (6-14), avant de commettre plus de fautes et de voir son avantage se réduire (12-14). Frasnes continue à revenir au score à la faveur d’une réception lessinoise qui faiblit (19-19). La montée au jeu de Caroline Flament apporte alors de la stabilité et Marine Desmaret sert bien, ce qui permet finalement à Lessines d’émerger, grâce à une bonne distribution de Janet Gondry, qui exploite aussi le centre (22-25).

Jennifer Vigis très en verve

Retour aux six de départ au début du deuxième set. La passe trouve particulièrement bien Jennifer Vigis, très efficace, et les visiteuses, aidées aussi par de bons services d’Aurélie Delille et Coralie Renard, creusent rapidement l’écart (3-10). Le temps mort demandé par Emmanuel Hagnéré, le coach frasnois, ne permettra pas d’enrayer la progression lessinoise, qui se poursuit malgré quelques attaques appuyées d’Eva Denauw (9-19) et de bons services d’Aline Roseel et Madison Messiaen (15-22). Lessines conclut le set à la deuxième balle de match sans avoir été inquiété (17-25). À l’entame du troisième set, les deux équipes présentent des compositions différentes. À Frasnes, Laura Decottignies remplace Louise Bailleul au centre pour tenter de contrer une Jennifer Vigis en grande forme. Du côté de Lessines, Maud Hernould monte à l’opposite à la place de Coralie Renard. À 4-4, elle sert le feu et son équipe creuse l’écart rapidement (4-9). La réception de Frasnes craque et Marine Demaret, incontrôlable, retrouve toute son efficacité à l’aile. Janet Gondry alterne parfaitement les passes à l’aile et au centre, où Jennifer Vigis est impériale (7-20). Malgré les efforts d’Eva Denauw, qui réussira de belles actions, c’est la déroute à Frasnes. La fin de set sera l’occasion pour Lessines de faire monter les jeunes Maëlia Livis et Jade Lefebvre, cette dernière concluant d’ailleurs le set 12-25 par une belle attaque frottée à l’aile.