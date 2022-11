Une remise en question s'impose à la Real après la correction subie contre Namur (0-4)

Les semaines se suivent et se ressemblent un peu pour la Real. À la mi-temps, chaque équipe avait eu deux belles occasions. Si Houzé (12e) frappait sur Prévot après avoir bien pénétré dans la surface et que Mayélé trouvait le poteau sur un corner de Garcia Dominguez, Namur se montrait bien plus efficace. Dès la 10e, Lwangi était trouvé dans la profondeur alors que la défense locale venait de repousser un coup-franc. L’attaquant de l’Union devançait la sortie d’Alexandre et le lobait. Un quart d’heure plus tard, c’est sur phase arrêtée que la mise était doublée. Ghaddari ne laissait aucune chance au portier local qui venait pourtant de repousser brillamment une première frappe.

« Un scénario qui se répète »

"C’est un scénario qui se répète ces dernières semaines, peste Fabrice Milone. On a le chic pour mettre les adversaires dans le match. On a pourtant la possession. Mais on ne parvient pas à se montrer dangereux. On est bien jusqu’à 30 mètres de la surface. Mais là, on peine à trouver la bonne passe ou on fait la touche de trop. On est à chaque fois puni par l’adversaire sur une de ses premières incursions. Cela nous oblige à courir après le résultat. On commence alors à gamberger. Plus le match avance, plus notre jeu se délie…"

Il y aura bien une timide réaction des Camomilles en début de seconde période. Mais le ballon piqué d’Houzé passait à côté alors que le centre en retrait de Garcia Dominguez était contré en dernier recours. Namur remettait alors le pied sur le ballon. Leurs sorties de balle en quelques touches mettaient en grande difficulté la défense acrenoise. Les troupes de Cédric Fauré en étaient récompensées quand la frappe, contrée, de Rosmolen trouvait le petit filet. C’était le fait de trop pour les visités qui lâchaient alors totalement la partie… Namur en profitera pour alourdir la marque sur un penalty de Largo. La sanction aurait pu être bien plus lourde.

« Juste se taire et féliciter l’adversaire ».

Mais une semaine après la lourde défaite à Verlaine, c’est une nouvelle fois quatre buts encaissés. "On est remonté avec de bonnes intentions. Mais on prend trop vite ce troisième but. Si Verlaine était une équipe de contres, Namur est bien en place et punit quand il le peut. On aurait même pu prendre l’un ou l’autre but en plus. Cela sort bien, en trois touches de balle. Ce soir, on est simplement battu par plus fort que nous. Dans ces cas-là, on peut juste faire profil bas, se taire et féliciter l’adversaire…"

Avec cette nouvelle défaite, la Real reste sur un pénible 0 sur 15. Et ce qui inquiète le plus, c’est le manque de réaction à 0-3. Et pourtant, ce n’est pas faute pour le staff de tenter des choses avec le groupe qu’il a à sa disposition. "On teste. On change des choses. On a remis de l’expérience avec Houzé. Il a amené quelques bonnes combinaisons. Mais cela s’est un peu trop cantonné sur le flanc droit entre lui, Garcia Dominguez et Mayélé. On est un peu trop prévisible. Après dix minutes, l’adversaire a compris qu’il fallait bloquer ce côté. On a peiné à changer le jeu vers Bourlart et Lutundisa. On est un peu court pour l’instant vu la largesse du noyau (NDLR: surtout vu les absences). On manque de profils différents pour amener d’autres choses. Offensivement, cela continue à ripper. Koné est un peu dans le dur et il a tendance à trop vouloir forcer. Mais on n’a pas de réelles alternatives. On doit juste bosser et continuer à manger notre pain noir. La suite du calendrier est difficile avec un déplacement à Hamoir. Mais on espère une révolte de nos gars et surtout de nos cadres. Cela ne passera que par le travail".