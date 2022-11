Un Pays Vert à deux visages coule en 2e période

Peu aidé par les blessures lors de la dernière séance et les forfaits de dernière minute vendredi, le Pays Vert avait pourtant bien commencé la rencontre au Scailmont à Manage. Sans pour autant être très tranchant, les Athois se montraient bien en place et organisés.

Avec un peu de chance, la tentative de Hospied, après une mauvaise sortie de Vanhecke à la 6e, la déviation de la tête sur corner de Joachim Dubois, sauvé à même la ligne au quart d’heure, ou la reprise de Fievez sur l’action qui suivait auraient pu mettre les troupes de David Bourlard sur du velours. D’ailleurs, jamais, les observateurs n’auraient imaginé voir une victoire aussi éclatante des locaux en 2e période. Car Manage a en effet tout chamboulé au retour des vestiaires et en deux minutes a fait la différence.

"Le 4-1 forcé ? Non. On a été punis comme des enfants", souffle David Bourlard. Le coach encaissait là sa deuxième défaite depuis sa prise de fonction chez les Géants, mais ne s’attardait pas sur le résultat final. "Les joueurs ont juste donné le bâton pour se faire battre et en cinq minutes, Manage l’a fait. Pourtant, on a fait une super première période. Tout était respecté. À la pause, on leur a dit d’oublier ça et de reprendre comme ils avaient entamé la partie. Mais au lieu de ça, ils sont revenus en touristes, on était en retard sur le pressing… et Diotallevi, avec sa hargne, a fait la différence. Comment a-t-il pu mettre trois joueurs dans le vent et en ayant trois contres sur son 2e but ? Car il en voulait plus. Le reste est anecdotique."

Après avoir accusé le coup avec ces deux buts en 120 secondes et l’exclusion de Joachim Dubois quasiment dans la foulée, le Pays Vert est pourtant bien reparti à l’assaut du rectangle de Vanhecke, mais s’est heurté à l’une des meilleures défenses de la série et à un gardien en grande forme, même si ses premières interventions en début de match n’étaient pas très rassurantes.

Plusieurs fois, ils ont eu l’occasion de réduire le score par Hospied ou Vandeville sans réussite, tout comme Djite sur son penalty à un quart d’heure de la fin voyant sa tentative arrêtée par Vanhecke. Le but de Leleu venait récompenser le Pays Vert, mais ça ne réconfortait en rien le staff malgré une première période plutôt réussie.

"Il faut absolument en retirer les leçons et que ce soit en B + ou B-, il y a des choses à redire. On a aussi trop de joueurs bien élevés et qui manquent de malice à un certain moment. On a manqué de concentration. Si on doit trouver du positif, ce serait le peu de cartes chez nous et les minutes du jeune Dupont qui voit ce que c’est, la D3. La première période est super-positive, mais au vu du second acte, je ne veux pas m’en préoccuper."