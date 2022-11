Ils seront huit en… huitième de finale !

Une Coupe qui permet toujours de voir quelques surprises. Et soyons en heureux, plusieurs ont été créées par des équipes de Wallonie picarde. La plus belle vient certainement d’Isières. Les troupes de Johan Devos sont venues à bout de Gilly, le 5e de P1 ! C’était 1-1 à l’issue du temps réglementaire, grâce à un but de Bronier. Mais les Athois passeront aux penaltys (3-2). On parle également de penaltys pour l’autre surprise régionale. Elle est l’œuvre de Luingne B. Les Hurlus l’ont emporté 2-4 lors de cette loterie. Durant la rencontre, ils avaient tenu brillamment tête au 5e de P2C (0-0).

Taintignies est également passé proche de l’exploit. Le pensionnaire de P4 avait le droit à un fameux grand écart car il affrontait Mons, lanterne rouge de P1. Si le score semble sévère (1-3), les hommes de Sandy Lechantre ont poussé les Montois dans leurs retranchements. Ils se sont procuré quelques opportunités en première période. Mais ils ont été punis sur un effort de Lor qui dribblait plusieurs joueurs avant d’envoyer une mine en lucarne. Lecroart pensait relancer son équipe avec l’égalisation. Mais Lor puis Lheureux en toute fin de match faisaient respecter la logique.

Pas photo dans le choc régional

Un duel en particulier a aussi attiré notre regard: celui entre Belœil, l’ogre de la P1, et Enghien. Malgré une formation retravaillée, l’Union n’a laissé aucune chance aux Titjes avec un 3-0 bien tassé et des réalisations de Flammia et de Verstraeten deux fois.

De qualification, il en est aussi question pour Anvaing. Les pensionnaires de la Drève ont su prendre leur revanche sur Mesvin (2-0). À la maison, le Pays Blanc n’a fait qu’une bouchée de Fleurus (4-1). Même score mais en déplacement pour Estaimbourg à Jemappes et pour Molenbaix sur le terrain de Neufvilles. On note enfin la qualification de Péruwelz face à Havré.

Si cela passe pour huit représentants de Wapi, cela casse par contre pour certains autres. Bien qu’en forme en P2, Obigies n’a rien pu faire face à Hornu, pensionnaire de P1. Le score est sévère, 5-1. La P3 de Thumaide avait le droit à un match de "gala" face au RSC Naastois, très bon deuxième de P2B. Les troupes de Philippe Labie s’imposent logiquement (3-0).