Contrat rempli pour Brunheaut qui remporte un premier succès à la maison

C’est avec un petit quart d’heure de retard que commence ce duel important pour les deux équipes, Monsieur Dussart se retrouvant seul pour arbitrer la rencontre. Cet incident n’a pas vraiment d’influence sur le déroulement de la partie, la rencontre se déroulant dans un bon esprit. Si les locales prennent directement la direction des opérations, Lummen réagit et parvient à faire jeu égal pendant cinq minutes. Les rotations vont alors faire la différence, Brunehaut ayant le luxe de faire tourner un effectif qui compte désormais douze joueuses suite à l’arrivée surprise de Dunia Huwé cette semaine. Cette Grammontoise de 29 ans, professionnelle ces dernières saisons avec des expériences en France, en Islande, en République Tchèque, en Lituanie puis en Suède avant une dernière pige cette année en D2 espagnole, est rentrée au pays le mois passé et a trouvé à Brunehaut un port d’attache qui pourrait n’être que provisoire: "J’avais des problèmes relationnels avec mon coach et j’ai décidé de rejoindre ma famille en attendant qu’une nouvelle aventure arrive. Après quatre semaines sans toucher un ballon, j’ai vite été en manque et grâce à Maggy Nowacki, que j’avais connue du côté de Trith Saint-Léger, je suis venue à l’entraînement à Brunehaut mardi passé."

Où son tir à distance a immédiatement tapé dans l’œil de Lorine Gobert qui n’a pas hésité à la lancer dans la bataille dans deuxième quart. Huwé a réussi trois de ses quatre tentatives à trois points, laissant entrevoir des capacités intéressantes en vue des prochaines échéances. Cet apport décisif aura ainsi permis à Brunehaut de rejoindre les vestiaires avec un bel avantage (42-22) qui aura ensuite été bien géré à défaut de soigner les statistiques. "J’avais en effet demandé aux joueuses d’encaisser maximum 45 points, ce qu’on a réussi. Offensivement par contre, c’était un peu léger. Nous pouvions clairement mieux. La réussite nous a un peu boudé et il faut avouer que faire tourner l’équipe quand j’ai douze joueuses disponibles n’est pas toujours facile", commentait pour sa part Lorine Gobert, bien consciente qu’avec déjà trois victoires au compteur, le bilan est actuellement rempli. "On espère quand même réaliser quelque chose à Liège ou à Namur avant d’entamer le deuxième tour."

Seule la blessure de Vibe Bevernage, victime d’une déchirure au mollet, restera comme un point noir au terme d’une soirée réussie. Avec ce beau succès à domicile, cette équipe de Brunehaut a déjà prouvé qu’elle mérite amplement sa place parmi l’élite nationale.