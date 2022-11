Champions d'automne, les Hurlus ont connu un week-end parfait

Si on avait dit aux Hurlus qu’ils s’imposeront aussi facilement face au champion en titre malinois, ils ne l’auraient certainement pas cru. "Je m’attendais à un duel bien plus serré, reconnaît Julien Donche. Et la première période m’a donné raison (3-4). On n’était pas spécialement dedans. On jouait mal, on se précipitait alors qu’on pouvait profiter de surnombre. On a offert trop de cadeaux, notamment sur plusieurs mauvaises passes. Cela s’est payé cash. Heureusement, on a encore pu compter sur un énorme Tom Lepoint dans les cages pour nous garder dedans".

Mais les Dauphins n’ont pas paniqué. Et ils ont su provoquer des faits qui ont tourné en leur faveur. "On a su garder notre calme alors que cela s’est beaucoup énervé en face. Comme ils l’ont déjà vécu lors de son match à La Louvière, les Pirates ont vu leur capitaine être exclu alors que leur autre meilleur joueur est sorti à cause d’un nombre trop important de fautes. Ils ont perdu un peu les pédales à cet instant. Mais cela fait partie du polo. Tant mieux pour nous. À partir de là, on a pu dérouler et claquer un 8-2. Le break était fait. Fort logiquement, on a connu une petite baisse de régime dans le 3e quart vu l’écart au marquoir. Mais Gabo Gallovich nous a bien remotivés en insistant sur l’importance que pourrait avoir le goal-average à la fin de la phase classique. Car en restant premier, on aura la chance d’accueillir durant les matchs décisifs. On s’est alors bien réveillé pour claquer un 4-1 dans les huit dernières minutes".

Et comme si la victoire, avec la manière, ne suffisait pas, les Mouscronnois ont appris une autre excellente nouvelle: la défaite de La Louvière à Courtrai.

« On doit assurer et assumer »

"On a livré une belle prestation. Tout le monde y est allé de son petit but. Notre deuxième gardien a pu jouer la dernière période. Puis, cerise sur le gâteau, on a appris la défaite de La Louvière. On peut se dire qu’on a une voie royale désormais. Mais il faudra assurer et assumer notre statut de favori. La victoire courtraisienne prouve qu’il faut se méfier de tout le monde. Si on se rapproche de notre objectif, alors qu’on joue sans Grman depuis cinq rencontres (NDLR: sa blessure au doigt est plus complexe que prévu. Il pourrait être absent jusqu’en janvier), on ne doit pas se foirer. On sait déjà que le retour à Malines, dans son petit bassin, sera compliqué. On aura le droit à une tout autre opposition. On va aussi accueillir Anvers et La Louvière. On devra assurer à chaque fois".

Mais en attendant, les joueurs du RDM peuvent profiter d’un premier titre honorifique: celui de champion d’automne.

Comme un symbole, le coup d’envoi de la rencontre face à Malines a été donné par un responsable de l’école des Sports de Mouscron. En effet, dès l’année scolaire prochaine, une section pour le water-polo y sera ouverte. C’est une excellente nouvelle pour le polo mouscronnois mais aussi pour la discipline en général. "La section ne sera pas directement reliée au club hurlu, détaille Julien Donche. Mais cela ne peut que nous profiter si des jeunes perfectionnent leur pratique en s’entraînant plusieurs fois par semaine au sein de leur enseignement. Cela ne peut amener que plus de qualités pour notre discipline. Si on veut rattraper notre retard sur des pays comme la Croatie, cela ne peut passer que par là. C’est une discussion que j’avais déjà eue à plusieurs reprises avec les responsables et les autorités". Nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détail dans le futur.