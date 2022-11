Des événements raviront les amateurs de VTT dimanche. Au centre Nautisport Enghien, des parcours de 28, 42, 53 et 65 bornes traversant le parc et le bois d’Enghien sont balisés de 8h à 10 h 30 à l’initiative du Cyclo Bol D’Air. Du côté de Rumes, des circuits de 20, 30 et 45 km sont organisés de 8 à 10h depuis le Hall Fernand Carré à la Place Roosevelt par les Randonneurs du Dimanche de Taintignies. Ravitos et bike-wash proposés sur les deux-rendez-vous.