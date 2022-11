1. Samedi On connaissait le Mouscronnois bonhomme, on apprend à connaître le Mouscronnois susceptible. Et il est, croyez-nous, bien moins agréable à fréquenter… On a un peu ri de l’arrivée improbable de Deinze au Futurosport et bientôt au Canonnier… Le rouge se fera presser par l’orange: le monde à l’envers ! Un humour qui ne passe apparemment pas bien auprès de certains intéressés du dossier qui nous crachent le traditionnel: vous n’y connaissez rien ! Et c’est tout à fait vrai…

2. Dimanche Au cours de la nuit, ça a discuté sévère. C’est que l’heure tournait. À la Cop27, à Charm El-Cheikh, on s’est dépêché, on a parlementé une dernière fois. Tu ne veux pas ça ? Bon, pas grave, tu as gagné… Et lui là-bas, il campe toujours sur ses positions ? Allez, on lui laisse aussi: ne transigeons plus, ce n’est plus trop le moment ! On a rédigé, on a relu entre les lignes. Plus la moindre minute à perdre ! On a signé chaque page d’un paraphe qui se déformait au fil des feuilles devenant un gribouillis tant on s’est pressé, voire urgé. Allez, c’est bon, c’est fait ! On tamponne, on ficelle le paquet, on s’applaudit et tant pis si c’est un accord de pacotille ; on se serre la pince, on se sourit, même si c’est de façon crispée, pour la photo de famille, on se salue et on se quitte. À la prochaine ! C’est que, dans quelques heures, il y a une Coupe du Monde vachement portée sur le bien-être de la planète et des êtres qui l’habitent qui doit commencer ! Et il ne faudrait absolument pas rater ça.

3. Lundi On ne sait pas vous mais nous, depuis qu’on se souvient regarder du foot, on n’avait jamais raté la rencontre d’ouverture d’un Mondial. Même le 5-0 de la Russie face à l’Arabie Saoudite en 2018, on l’avait regardé ! On a toujours bien en tête le 3-1 du Brésil face à la Croatie à Sao Paulo en 2014. On se rappelle du 4-2 à Berlin de la Mannschaft contre le Costa Rica en 2006, du 1-0 à Séoul du Sénégal face à une France pourtant tenante du titre, du 2-1 du Brésil contre l’Écosse au Stade de France en 1998, du 1-0 de l’Allemagne contre la Bolivie en 94 chez les Ricains et surtout du 1-0 de l’indomptable Cameroun à Italia 90 face à l’Argentine de Maradona, la championne du monde sortante et favorite à sa succession. Ah, quand Roger Milla a fait dans Milan ! Magique. Parce qu’on se doutait qu’on allait être loin de ces émotions, on a zappé Qatar-Équateur qui ne semblait pas super fun sur le papier. Pour lancer un Mondial, on n’avait jamais fait pire ! C’est un peu comme si en août dernier, la Ligue 1 avait ouvert ses hostilités avec un Angers-Brest, la Premier League avec un Nottingham Forest-Bournemouth, la Liga avec un Cadix-Elche, le Calcio avec Lecce-Monza, la Bundesliga avec un Bochum-Augbourg ou la Pro League avec un Waasland-Mouscron. Ah non, ça, c’est encore pire que Qatar-Équateur ! Et heureusement, ça fait deux ans que cette corvée ne nous est plus imposée !

4. Mardi De façon totalement indépendante et sans la moindre pression des autorités locales, la FIFA a très gentiment quémandé à la Belgique de se passer de monter sur le terrain avec son second jeu de maillot. Demandée de cette délicieuse façon, la requête se comprend tout à fait: non mais vous avez vu cette tunique d’arlequin ? Ça faisait un peu carnaval ! Si les Diables Rouges l’avaient sorti huit ans plus tôt à Rio, là d’accord, ça rentrait bien dans le thème. Mais ici, c’est hors sujet ! Merci aux Qataris si bienveillants et à la fédération internationale si complaisante, vraiment ! On vous "Love".

5. Mercredi Une entrée en matière de rêve des Diables: match pourri, prestation inaboutie – oserait-on dire qu’elle n’a pas du tout démarré ? –, déferlement de critiques, regard exclusivement braqué sur la très belle surprise canadienne, impression laissée que notre Belgique va être vite dehors de la compétition mais victoire, sans même encaisser ! Situation parfaite.

6. Jeudi C’est juste fou, des pelouses si vertes au Qatar ! C’est simple, il paraît qu’ils les changent à la fin de chaque journée… Le luxe !

7. Vendredi Terminons par du vrai sport avec du rugby ! Et au moins, là, on n’est pas près d’avoir le Mondial organisé au Qatar… Nos tatoués frasnois font le buzz sur les réseaux sociaux. Leur vidéo d’après-match dans la buvette est un succès. Il faut dire que leur hommage à Joe Dassin est d’une rare justesse. Eux, ils avaient le soleil ; jour et surtout nuit dans les yeux d’Émilie… et le fond de leurs verres ! Une telle ferveur ne pouvait que souligner un joli succès plus tôt sur le terrain, vous nous direz ! Eh bien non, même pas, les Collines se sont inclinées… 7-45. Ça doit promettre, les jours de victoire !