Maxime, Tournai peut-il envisager sa 6e victoire consécutive ?

Quand on repense à la période qu’on a traversée, ce serait fou mais on ne se refuse plus rien. On prend chaque match avec sagesse. Ce soir, on devra encore se montrer plus vigilant qu’avant histoire de ne pas tomber dans l’excès de confiance. On continue à bien travailler, on a effectué un match correct face à Couvin mais ne relâchons pas nos efforts pour goûter à nouveau aux joies de la victoire. L’avantage, c’est qu’on sait par où on est passé.

Vu le calendrier, il y a en plus un bon coup à jouer en cas de succès…

Chaque week-end amène son lot de gros matchs mais ici, nos concurrents directs s’affrontent(NDLR: Mons-Saint Symphorien et Onhaye-Aische).

On se concentre avant tout sur nous mais on jette quand même un petit coup d’œil sur le programme des adversaires. Ce week-end peut être déterminant pour la tranche, surtout que chaque point est important…

Avec votre coach qui préfère fixer des objectifs à court terme, osez-vous encore regarder le classement ?

On n’en parle jamais entre nous mais on regarde évidemment surtout si on continue à gagner (il rit). Mais nos performances passent avant tout. Les objectifs, on les a fixés en début de saison, conscients du potentiel. On a créé une dynamique positive après le passage difficile. Grâce au changement de système, on a senti un nouveau souffle, les résultats ont suivi. Il nous permet d’être plus solides défensivement après avoir été dos au mur. On joue plus libéré.

Sur les cinq victoires, trois se sont soldées par 1-0. Est-ce que ça signifie que quand Tournai marque, le plus difficile est fait ?

On prend souvent l’avance en 2e période dans des matchs où le verdict ne tient à rien. C’est l’essentiel. Après, les adversaires doivent venir nous chercher et comme on ne lâche plus rien derrière… Ajoutez le fait qu’avec Ze, Lekehal, Zanzan, Holuigue ou moi, les forces offensives sont là, le 1er but est souvent prédominant.

Quel est élément déterminant a permis à la machine de redémarrer ?

L’état d’esprit des joueurs poussés par le staff. On s’est regardé droit dans les yeux, on a continué à travailler. La communication a été positive, on ne nous a jamais mis l’épée de Damoclès au-dessus de la tête. On a bien commencé mais on s’est vite aperçu que ce n’était que provisoire avec les doutes qui nous ont envahis. Les moments difficiles ont forgé le caractère et l’équipe.

La venue de Tamines sera un test sérieux parce que la Jeunesse n’est pas facile à manier même à l’extérieur.

On va devoir élever nos exigences pour bouger notre adversaire et créer des failles. On risque de se frotter à un bloc bas ; la clé du match sera de marquer les premiers et vite si possible pour le forcer à sortir. Tout va se jouer au milieu. On a la chance de récupérer Kaba

(NDLR: mais Amury et Tambwe sont suspendus et Brouckaert blessé !).

Comment expliquer l’avalanche de cartes et les suspensions qui vont de pair ?

Bonne question ! On n’arrête pas de se la poser. J’ai 29 ans, j’ai pris mon premier carton rouge à Saint-Symphorien, je n’avais jamais vécu une telle avalanche. Les arbitres belges dégainent-ils plus vite ? Peut-être, mais c’est à nous d’être plus intelligents.

Vous semblez bien adapté au foot belge. Êtes-vous d’accord ?

Je suis plutôt content après une blessure en début de saison. Voilà quelques matchs où je suis décisif avec des goals à Gosselies et face à Onhaye. C’est valorisant. Le foot belge me convient parfaitement: aller au duel, profiter des espaces sur notre grand terrain à domicile, j’adore ! C’est ma 1re expérience ici, on m’avait annoncé les différences, ça m’a galvanisé ! Je prends du plaisir, les valeurs du club correspondent aux miennes, c’est top !

Quand on revoit le match à Jodoigne et les victoires sur le fil, on a l’impression que Tournai adore se faire peur… Tout comme vous qui prenez des droites, des gauches…

Mes équipiers me chambrent avec ça. Pour le reste, je crois qu’on manque encore un peu de maturité dans les moments compliqués. C’est une question de détails à régler. Notre caractère va être précieux…

Au fait, combien de goals et d’assits avez-vous déjà réalisés ?

Deux buts face à Gosselies et Onhaye avec en plus quatre ou cinq assits je pense. Pas mal mais je veux faire mieux !

Tamines, on connaît: Aromatario, Boudar, Pratz, Bojovic, Mwemwe, Gahouchi, c’est du roc ! Une équipe difficile à bouger et qui débarque avec Tibor Balog qui doit oublier une défaite à Jodoigne… battu par les Sang et Or lors du match précédent à domicile. Comme d’habitude, ça va se jouer sur un détail ! "C’est une équipe qui ne nous réussit pas. 0-0 l'an passé à domicile et défaite là-bas. C’est une belle armada qui n’a pas caché son désir d’atteindre la N1 dans quelques années. À nous de faire le travail pour maintenir l’adversaire à distance. Le seul point embêtant, c’est qu’on perd notre assise défensive. On est forcé de rappeler Ivanof même s’il est à court de rythme. On prend un risque mais on n’a pas le choix. On devra être concentrés et hausser nos exigences surtout dans les 25 derniers mètres. Si on pouvait être un peu plus efficace dans cette zone, ce serait parfait", détaille Jérémy Descarpentries qui reprend Gianquinto, Holuigue, Piéraert, Ivanof, Dassonville, Bellia, Zanzan, Ze, Destrain, Kaba, Boutayebi, Van Wynsberghe, Lekehal, Coqu, Calon (?), Nejda. Amury et Thambwe sont suspendus, Brouckaert (déchirure) est out jusqu’à la trêve. Kaba et Destrain reviennent de suspension. Ivanof débutera si tout s’est bien passé lors de la séance hier soir. Petit doute (contracture) pour Calon.