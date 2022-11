Dottignies - Enghien: "Sans doute le bon moment pour les prendre", reconnaît Damien Schiavone

L’info de la semaine en provinciales, c’est l’arrivée de Guillaume Barbieux à Estaimpuis, où son papa André fut autrefois directeur technique. Le nouveau coach des Sang et or, qui avait pris un peu de recul, semble particulièrement motivé. "To ut est allé très vite, et le discours du président m’a séduit, explique Guillaume. Seul un chouette défi pouvait me relancer après quelques saisons blanches et le projet me semble vraiment intéressant. On a un accord avec le club pour cette saison et si tout se passe bien, on envisagera une prolongation dès février. On ne s’est pas fixé d’objectif, comme les play-off, parce que l’équipe a déjà perdu un peu de terrain dans la course au Top 5. Mais on peut déjà travailler à fond pour préparer, dans le pire des cas, la campagne suivante. L’ambition n’en reste pas moins de rejoindre la régionale à court terme." Dès ce soir face à Ressaix, les Estaimpuisiens auront l’occasion d’engranger trois points et de remonter dans le tableau. Le derby entre Blaton et Kain a été remis car le Préau est occupé.