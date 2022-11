Succès « bleu blanc rouge » au Tournoi Claudy Maes de Lessines

Contrairement au football, même en mode prolongations très longues, un tournoi de pétanque dure des heures et des heures. Georges et Dany ont ainsi repris leur trophée autour des neuf heures après avoir éliminé, en entrée, Pierre et Willy Lekoeuche à 13-4, puis Michelle Ghyseghem et Jean Geenens, qui se sont brillamment défendus, à 12-13. Ils écarteront encore Christian Couckhuyt et Guy Willems avant de s’imposer en finale contre les locaux Marc Gyzelinck et Ben Delen.

Les seconds sont Walter Pottier et Noel Thauvin de Bruxelles qui éliminent Dany et Didier Goosens dans la dernière. Sur le podium, d’inusables Catino Duro et Salvatore Sania qui battent les repêchés Éric Wettel et Jean-Paul Lemoine du Tournai PC.

Derrière ce brillant podium, Marc et Ben sont à 3+19, Serge Foucart et Alain Caira à 3+15. Alain et Polo Ringlet, 3+14 ; Marc Cheront et Dominique Aguillera, 3+14 ; Dany et Didier à 3+13 ; Stéphane Fontaine et Fabrice Guerdin, 3+8…