N3C: un gros duel pour Brunehaut face au Redstar Forest

En N3C, c’est un gros test qui attendra Brunehaut à domicile à 21 h 15. Le leader, qui n’a toujours pas vacillé, accueille le Redstar Forest, solide troisième. Le Bon Air Leuze et Frasnes se produiront, eux, en déplacement. Et ce sera à Cuesmes à 21 h 30 pour les Leuzois qui ont tout pour consolider leur place de dauphins. Quant aux Frasnois, c’est chez les Eagles Brussels qu’ils doivent se rendre à 20 h 30. Un duel sans doute très serré entre le cinquième et le quatrième !