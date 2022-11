Les clubs Wapi en tête des séries ouest

Un club flamand qui vient titiller les francophones, c’est nouveau. La montée en puissance de la Flandre en pétanque est remarquable. Après une très longue hégémonie du sud et les titres du PASA, du Joli Bois et du Pachy Waterloo ces dernières années, voici venu le temps du Schorpioen de Gand et du Chapoo de Zottegem qui se promènent en tête du classement d’une nationale 1 en pleine mutation linguistique.

En fédérale 2 flamande, les Hurlus se déplaçaient au Verbroedering de Melle. Ils n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires qu’ils battent 8-1.

En série "honneur", Tournai confirme sa grande forme, à 8-1 à Thuillies et conserve la pole position partagée avec Monceau. Et tous les autres sont à trois longueurs et notamment Ath et Lutosa qui se retrouvaient au stade des Géants pour une rencontre bien étrange. Trois victoires pour les Leuzois en entrée, puis trois pour les Athois, puis à nouveau trois pour le Lutosa qui s’impose 6-3. Allez donc comprendre…

Lessines 1 repasse devant

En P1, Ath 1 recevait Lessines 1. Les équipes équilibrent à 3-3, puis 4-4, mais de mauvaises décisions de la part des Athois donneront la victoire aux Cayoteux qui passent à 5-4. Ils raflent la tête du général avec cinq points, devant les Athois, à quatre points, ex aequo avec Elouges 1 et Mons 4. Quant à la Lessines 3 de Dominique Aguillera, elle a perdu à Mons 4. "Pourtant nous menions 2-1 mais nous les laissons rev enir à 3-3 et nous prestons alors un très mauvais troisième tour qui les emmène au résultat de 6-3."

En provinciales 2, les Tournaisiens font la course en tête et occupent les deux premières places du classement général. La Tournai 1 de Kevin Colin est allée battre les Lessinois 2 de Brandon Dekeyzer. "Un tour d’enfer à 3-0. Les Cayoteux reviennent à 2-4, mais nous gagnons 6-3." Dans le même temps, la Tournai 3 escamotait Mons 5 à 7-2. Les Athois 4 avaient bien tenu à 2-1 puis 3-3 contre Elouges 2, mais ils perdent tout dans le dernier round pour 3-6. La Lessines 4 de Guy Willems s’est bien battue contre Mons 3. "Nous perdons une partie à 12 et nous calons 1-2. Nous revenons à 3-3. En finale nous allons céder une fois à 12 mais on en prend deux pour 5-4."

En P3A, Lessines 5 survole à 9-0 contre la "six" de Mons. David Cheval et sa Tournai 4 sont allés battre la formation deBoussu, "mais au forceps ! à 2-1, 3-3 et 5-4." Le Lutosa 2, qui a battu Elouges 3 à 2-1, 4-2 et un tour plein pour 7-2, rejoint ainsi un milieu de classement très serré.

En série B, la Lutosa 1 de Roger Denayer a battu un adversaire direct, la Tournai 2 de Georges Gossart, sur le score de 2-1, 4-2, puis 6-3. Les Leuzois restent en tête avec Mons 8 qui a éliminé Ath 3 à 6-3. Tournai 5, enfin, est allé battre Elouges 4 de toute justesse à 5-4. Quant à Lessines 7, ils ont signé un capot 9-0 chez les Lutosiens 3.