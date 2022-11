La Louvière a très nettement battu Momignies sur le score de 1-5 tandis que, pour les Athoises, ça a été un peu plus difficile et cela même si elles évoluaient à la maison. Avec Gosselies, souvent, on ne sait pas trop à quoi s’en tenir. Samedi après-midi, les Carolos ont tenu la dragée haute à des Gazelles qui ont connu un match spécial au-delà de leur courte victoire 1-0. "On a eu peur de se voir infliger un score de forfait, explique le président du Pays Vert Philippe. Avec un coup d’envoi à 16 h, on se devait d’allumer l’éclairage, sauf qu’il ne voulait pas se lancer. Heureusement, on a une personne de la Ville qui a pu se déplacer pour régler le problème avant qu’il ne fasse trop noir." Ouf !

Match sans casse donc pour Ath mais pas pour Mouscron, troisième classé, qui s’est pris les pieds dans le tapis à Manage. Un partage 2-2 concédé lors de la journée de dimanche, sans sa coach Émilie Vanardois. "Je n’ai pu être présente car j’avais des obligations. J’ai laissé la place au coach des U16. De ce qu’il m’a dit, cette rencontre a été compliquée mais on ne perd pas, on revient avec quelque chose en se disant qu’on continue juste à prendre match par match et on verra bien, sans le moindre stress ! Mais apparemment, l’arbitrage aura été un peu catastrophique… Il ne nous accorde pas un penalty flagrant et valide un but en position hors-jeu pour Manage. On frappe également le poteau… Voilà, clairement un mauvais résultat, c’est sûr, mais de toute façon, on sait très bien qu’Ath finira champion vu son sans-faute, son statut de coleader malgré ses matches de retard. On se concentre juste sur la suite et ce mois de décembre qui nous verra affronter deux fois le voisin herseautois." Pour les retrouvailles entre équipes qui s’étaient disputé le titre de P2 jusqu’à la dernière journée la saison passée !

« S’amuser avant tout »

En P2A, en battant Lens 8-0, Wez s’est isolé à la troisième place du classement, derrière Acren qui était au repos et Écaussinnes qui a dominé le Pays Vert B 4-1. Un échelon plus bas encore, on a acté au rayon des mauvaises nouvelles mais prévisibles le forfait général du CS Taintignies. Au rayon des bonnes, on a enregistré le convaincant succès d’Acren B à Baudour B: 1-6 ! Et le premier derby cellois version féminine avec les locales velainoises qui ont pris la mesure des voisines d’Escanaffles sur le score de 6-2. Match auquel Amandine Hebert n’a pu prendre part à contrecœur et alors que son équipe est un peu en souffrance au niveau du nombre. "Je me suis cassé le cinquième métatarse. Je me remets donc de cette blessure au pied. On était peu sur la feuille de match ce samedi (NDLR: onze tout juste) parce qu’on a connu des soucis de transfert mais ça ira mieux en janvier. Notre victoire est amplement méritée. On bosse dur chaque semaine pour arriver à de tels résultats. On espère enchaîner face à La Louvière B et Acren B, les deux premiers même si le principal reste l’amusement pour nous."