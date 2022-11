Demandez le programme !

Ce samedi se joueront les seizièmes de finale de la Coupe, avec des matches à 14 h, 17 h, 19h et 20 h. Parmi ceux qui lanceront les hostilités, il y aura le duel des extrêmes à Taintignies, leader de P4B, qui recevra Mons B, dernier de la P1. Une surprise du CS constituerait à coup sûr l’exploit le plus retentissant ! Deux de nos équipes de P3 partiront aussi en quête d’exploit: Thumaide, septième en P3A, à Naast, deuxième en P2B, et Luingne B, sixième en 3A, à Morlanwelz, équipe du Top 5 en P2C ; ce match aura son coup d’envoi à 19 h. Clubs de P2A, Obigies et Isières héritent de P1 ; l’ASSA va à Hornu, décevant treizième de l’élite, la JS accueille Gilly, étonnant cinquième. Duel entre P2 par contre pour Anvaing et Estaimbourg ; sixième en A, le premier AC va affronter à domicile Mesvin, septième en B ; le second AC, cinquième en A, ira à Jemappes, troisième en B. Dernier match à 14 h: Havré-Péruwelz avec la lanterne rouge de P2B qui, sur papier, ne devrait pas inquiéter la P1 de la Verte Chasse. À 20 h, le Pays Blanc, onzième en P1, sera largement favori face à Fleurus, treizième de P3D. Molenbaix le sera également son déplacement à Neufvilles mais gare pour le deuxième de la P1 au leader incontesté de la P2B. Enfin, Belœil, leader de l’élite, fera à 17h face à Enghien, dixième en P2A, mais désireux de créer aussi une vraie belle sensation.