De bons résultats vu les circonstances

Au rayon des performances, bravo à Peter Chen du MHN qui a amélioré le record du Hainaut du 50 m papillon en 28.56 chez les 13 ans. Autre performance de la compétition, la meilleure progression revient aux nageurs cominois et se chiffre à 105%, contre 103% pour les Dauphins de Mouscron, 102% pour les Tournaisiens et 100% pour les Leuzois. Au point de vue des médailles, c’est le club de Mons Hainaut Natation qui prend la première place avec 52 médailles en or, 27 en argent et 15 en bronze pour un total de 94 médailles… Juste impressionnant !

Voyons désormais tous les résultats à retenir de nos quatre clubs régionaux. En seconde place, les Dauphins de Mouscron récoltent 43 médailles en or grâce à dix nageurs différents, dont 13 par Faustine Mercier, 27 en argent et 15 en bronze pour un total de 85. Le RDM avait engagé vingt nageurs du côté du bassin cominois pour 117 départs.

En quatrième place, les Tournaisiens avec 28 médailles en or gagnées par dix nageurs, dont cinq par Valentin Varvennes, 29 en argent et 18 en bronze pour un total de 75. Le CNT s’était déplacé avec une délégation composée de 22 nageurs pour un total de 117 départs. En sixième place, les Leuzois avec 23 médailles en or gagnées par sept nageurs, dont sept par Julie Michels, 15 en argent et 12 en bronze avec un total de 50 médailles. L’ESP présentait pour sa part 14 nageurs pour 68 départs. En huitième position, les Cominois ont empoché 16 médailles en or grâce à six nageurs, dont 10 pour le seul Louis Lecourt, 25 en argent et 15 en bronze pour un total de 56 breloques. Pour l’occasion, l’EC comptait sur 14 nageurs pour 105 départs, plus quatre en relais.