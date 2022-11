Toutefois, un match en semaine, cela doit rappeler de bons souvenirs aux troupes de Romain Poix. C’était effectivement un mercredi qu’elles avaient décroché leur qualification en Coupe de Belgique face à Izegem. Quelques jours après avoir subi une débâcle face au même adversaire… Il faut donc espérer que l’histoire se répète ce soir pour les Estudiantins. Samedi, ils sont sortis frustrés de leur défaite contre Sasja. Pas spécialement à cause du score, car il n’y a rien d’humiliant à s’incliner de quatre buts face à une équipe du top, mais bien à cause de la manière en première mi-temps. "C’était le pire que l’on pouvait faire", précisait Romain Poix. Ses joueurs lui doivent donc une revanche. Et quoi de mieux qu’un derby pour se relancer ?