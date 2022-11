Les B, quant à elles, reviennent du Wolvendael (Berchem Saint-Agathe) avec les trois points et un petit but seulement inscrit chez les dernières du classement. Malgré des constructions de jeu de plus en plus en place, les Tournaisiennes ne parviennent toujours pas à concrétiser. Heureusement, Valentine Foucart trouvera les filets en seconde période.

Chez les hommes, l’équipe première se déplaçait à La Louvière. Un match qui s’annonce compliqué, les Loups devant absolument gagner pour jouer les play-offs. Tournai, qui n’a rien à perdre, résiste bien et donne du fil à retordre au gardien adverse en second quart-temps. C’est 2-0 à la pause. Les Tournaisiens se battent bien, mais le score s’alourdit encore trois fois en seconde période. Ils sont tombés sur plus forts qu’eux. Cette défaite 5-0 scelle le sort des Rouges et blanc à la fin de ce premier tour. Tournai se retrouvera en seconde partie de saison dans la poule descendante et devra alors lutter pour se maintenir en Nationale 3.

La venue d’Anderlecht (7e) annonçait un match tendu. Tournai (5e) commence bien et ouvre le score par Merlo.

Mais les visiteurs égalisent sur PC. Les Dogs, devant à tout prix l’emporter, reprennent l’offensive mais loupent énormément. Ils se font finalement punir sur un contre (1-2). Heureusement, les ouges et Blancs reviendront à la marque grâce à un stroke. Ils prendront même l’avantage sur PC en 2e période. La tension atteint son paroxysme. Les cartes vertes sont distribuées et Anderlecht scellera le score (3-3).

Chez les jeunes, les résultats sont les suivants. Les U8 1 s’imposent 7-12 à La Louvière. Victoire également pour les 2 face au Chessy (12-11). Dans le même derby, les U9 1 partagent (8-8) alors que les 2 gagnent 0-6. On note trois autres victoires pour les U11 (5-1 contre Ittre), les U12 (2-0 contre Charleroi) et les U14 (4-1 face au même adversaire). Par contre, les U16 sont défaits 6-1 contre les Carolos. On termine par les U14 filles qui se quittent dos à dos avec Uccle: 2-2.