Les deux leaders en petite forme

Après un début de rencontre très équilibré, Blandain marque cinq points au cinquième bout pour prendre ses distances avec Escanaffles (7-2). Les locaux creusent encore l’écart durant les cinq bouts suivants (5-1). Escanaffles parvient quand même à sauver l’honneur en fin de rencontre pour atténuer la sévérité du score (2-5).

Le match entre les promus du Café français et des Camarades Bourleux de Bailleul a très vite basculé. Le suspense prenait un coup dès la série initiale (11-0). Les Bailleulois courent après le score de manière fair-play mais ne parviennent pas à résorber leur retard (8-4). La dernière manche se joue pour rien, les deux formations se neutralisant (2-2).

La lutte entre les Rouches Bourleux 1 et Kain 2 a tenu toutes ses promesses durant douze bouts. Jusque-là, les deux équipes pouvaient encore remporter la mise puisque le marquoir indiquait 9-7. Mais les deux derniers bouts tournent à la confusion pour les Kainois qui concèdent sept points pour une défaite trop lourde dans les chiffres.

En division 2, le leader est tombé sur la bourloire de Pottes. Les locaux n’ont pas fait dans la demi-mesure face aux Amis de la Boule d’Hérinnes 1 puisqu’ils ont décroché les trois séries (4-2, 7-4 et 6-5).

L'équipe 2 d’ABH n’a pas eu plus de réussite sur la surface de Léaucourt 3. Mais le score ne reflète pas l’équilibre d’une rencontre qui se sera jouée dès le premier bout. Les filles Léaucourtoises marquent alors quatre points, un écart qui ne bougera pratiquement plus durant tout le reste de la partie malgré une belle prestation de Thomas Denis (7-1, 2-4 et 3-1).

Dottignies 2 a dû combattre jusqu’au dernier bout pour venir à bout de la Concorde. Pourtant, les Dottigniens dominent les deux premières séries (8-2 et 6-4). Mais les Pottois reviennent à une petite unité avant le dernier bout. Les locaux marquent alors six points pour sceller le sort de la partie (6-7).

Camargue 2 a aussi cravaché pour battre les Pottleux. Après une série initiale hérinnoise (5-2), les Pottleux reviennent à hauteur (4-7). Mais deux fois quatre points en début de dernière manche octroient le succès aux Camarguais (8-2).

Les Amis de la Boule de Bailleul ont rapidement imposé leur jeu face aux Rouches Bourleux 2 (11-0). La course-poursuite hérinnoise s’est avérée vaine (8-9 et 4-7).