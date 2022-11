Les dames de Bon-Secours font leur entrée en force !

"Je trouvais que c’était important pour un club d’en avoir une. J’ai demandé au président qui m’a prévenue que je devrais jouer en troisième provinciale. Mais cela ne me posait pas problème", raconte Julie, ancienne joueuse de première provinciale à Basècles.

Le club a alors composé une équipe autour de sa nouvelle recrue. C’est ainsi que Lena Van Hyfte, Lara Huon, Laurine Huon, Amandine Bleuse et Amélie Bleuse ont rejoint Julie dans cette aventure.

Une équipe soudée…

Bien que certaines eussent déjà des liens d’amitié et que d’autres fussent de la même famille, jouer ensemble était une première. "On a réussi à former rapidement une cohésion d’équipe, une symbiose entre nous. Dès le premier match, c’est comme si on se connaissait depuis toujours ! ", se souvient Léna.

Les demoiselles de la Palette Bon-Secours sont à peu près toutes de la même tranche d’âge : elles ont entre 13 et 17 ans. "Elles se comprennent mieux que n’importe quelle équipe, c’est leur force !", souligne leur sélectionneur.

Outre la bonne entente entre les nouvelles coéquipières, la découverte du championnat féminin fut une bonne surprise pour certaines: "On retrouve une autre ambiance qu’en messieurs. On est adversaires pendant les matchs, mais une fois terminé, on est une grande famille chez les dames", reconnaît Lara. "De plus, on a l’occasion de jouer un double, c’est vraiment chouette. Cet exercice nous permet de resserrer encore plus nos liens, d’apprendre à faire se faire confiance entre nous ", ajoute Amandine.

… et très motivée !

Ces jeunes pongistes réalisent jusqu’à présent un sans-faute, et semblent être en bon chemin pour atteindre l’objectif que Julie s’était fixé pour son équipe: atteindre la 2e provinciale. "Ce serait une fierté que l’on puisse faire monter cette équipe, c’était le défi que je m’étais lancé. Il va falloir tenir sur la longueur, c’est ce qui sera le plus difficile." Pour atteindre ce but, les coéquipières suivent les conseils de Julie: "On donne tout à l’entraînement !", assurent-elles avec le sourire.

Les concurrentes directes de Bon-Secours sont les dames Quaregnon B qui n’ont actuellement qu’une seule défaite… contre Bon-Secours, bien sûr ! "Personne ne nous fait peur, on y arrivera ", affirment les filles.