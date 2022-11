Les Athoises au top cette saison

Bien que détendues, les Athoises sont particulièrement en forme cette saison. Elles n’ont qu’une seule défaite à leur actif, le match perdu contre les premières de la série, Gerpinnes A. "On fait cinq matchs nuls, dont Thuin qui est second, rappelle Eloïse. On connaissait deux des trois joueuses de l’année précédente, mais aussi de notre expérience en Coupe du Hainaut. La rencontre s’est passée dans la bonne humeur et nos joueuses, Cédrine et Aurore, ont réalisé une belle perf’! "