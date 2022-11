Le Leuzois Youry Joli est remonté sur le ring pour ses 30 ans

La consécration pour un club de boxe reste de voir ses affiliés monter sur le ring. Le BC Leuze l’a vécue il y a quelques jours grâce à Youry Joly. À l’occasion de ses 30 ans, le Frasnois d’origine s’était lancé le défi de refaire un combat. Et pas le moindre parce qu’il s’engageait dans la course à la ceinture francophone des – de 71 kg en amateurs. S’il s’est incliné logiquement, le Leuzois est fier de sa prestation. "J’aurais pu participer à un simple match de gala. Mais je voulais de suite me lancer un gros défi. Au premier round, j’ai réussi à bien le toucher. J’ai su marquer mes points. Au 2e, mon adversaire a accéléré. On est tombé plus dans la bagarre pure, ce qui m’arrange moins. Dans le 3e, j’ai été pris physiquement. Mais j’ai continué à tout donner. J’ai offert du répondant. Je n’ai pas été un simple sac de frappe pour lui. Cela a tourné en sa faveur aux points. Mais je suis heureux de mon combat. D’autant que je n’avais plus mis les gants en match depuis six ans".