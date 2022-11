Le Chiévrois Boris Simon décroche l'argent lors des premiers Championnats du monde organisé en Belgique

Mais au fur et à mesure des épreuves, notre régional a commencé à y croire. "Je savais ce dont j’étais capable grâce à ma préparation. Le but du pentathlon est d’enchaîner cinq épreuves. À chaque fois, il y a un mouvement, basé sur l’haltérophilie, à réaliser le plus de fois possible pendant six minutes. Selon le poids que l’on prend, on a un coefficient différent. C’est donc stratégique également. J’étais avant tout concentré sur ma prestation. Mais j’avoue que je louchais un peu sur ce que faisaient mes adversaires. À partir d’un moment, je me suis vraiment dit que c’était jouable pour la médaille."

Pour décrocher l’argent, Boris a pu compter sur les encouragements de ses proches. "Participer à ma première compétition internationale quasiment à la maison, c’était le top. J’ai pu faire découvrir à mes amis cette discipline méconnue mais aussi recevoir le soutien de ma famille. Et cela fut bien utile par moments. Car en plus de l’aspect physique, le kettlebell nous fait aller loin dans nos limites mentales. C’est ce que j’aime également. Il faut souvent se concentrer sur autre chose pour oublier la douleur." Les mains de notre régional, et les cloques qui la parsèment, peuvent en témoigner.

Quoi qu’il en soit, cette compétition, parfaitement organisée dans la cité bonnetière, donne des envies aux Chiévrois pour le futur. "Cela me motive énormément. Mon prochain objectif, ce sera les championnats nationaux avec deux kettlebell. Ce sera une nouveauté pour moi. Ensuite, il y aura les Mondiaux à la Marcotte de Huissignies."