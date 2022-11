Le BC Leuze, un nouveau venu ambitieux dans le monde de la boxe

Soutenue par le boxeur pro Timour Nikarkhoev, la structure a rapidement connu un joli succès. "À ce jour, nous comptons environ 70 affiliés, dont une quarantaine de pratiquants vraiment réguliers. On est vraiment heureux de ce départ. En Wallonie picarde, le BC Talki (Bernissart) a le monopole. Il y a aussi beaucoup de clubs dans la région du Borinage ou du Centre. On a donc mouillé le maillot pour faire notre place ".

Trois boxeurs en combat

L’objectif du club est simple: proposer de la boxe à tous les niveaux. "Dans ce sport, il y a plusieurs affiliations possibles. Il y a les débutants qui sont avant tout là pour découvrir la discipline et réaliser une bonne préparation physique. Il y a ensuite les boxeurs amateurs qui peuvent participer à des combats. On en compte trois dans nos rangs actuellement: Youry Joly, Kévin Altruy (que l’on connaît aussi par ses performances en boxe française) et Jeoffrey Caty. Enfin, il y a les professionnels. Pour l’instant, on n’en a pas. Mais pourquoi pas dans le futur ? Actuellement, on organise trois sessions par semaine. Il y a le mercredi et le vendredi pour tout le monde. Le dimanche, on organise une session pour nos amateurs et ceux qui ont la chance de le devenir. C’est un entraînement plus spécifique où l’on peut aller plus loin dans la progression. On espère faire combattre une dizaine de membres dès l’année prochaine".

Un gala dans l’année à venir ?

Et qui sait, les futurs boxeurs pourraient bien faire leur premier combat à domicile. En effet, le BC Leuze est jeune mais il ne manque pas d’ambitions. "On veut continuer à se développer tout en conservant notre aspect familial. Ce que l’on aimerait surtout, c’est pousser les jeunes à s’investir dans la vie de la structure. En devenant coach par exemple ou en prenant en charge certaines parties administratives. Certains ont déjà sauté le pas. Richard et moi sommes à la base. Mais on est plus comme des parents qui veulent pousser leurs enfants à prendre leurs responsabilités dans le futur. D’autant que le potentiel est là. Vu la place réservée à la Leuz’Arena, on peut encore augmenter le nombre d’adhérents".

L’autre façon de concrétiser ce bon départ, c’est l’organisation prochaine d’un gala. "On aimerait concrétiser cela dès 2023. Ce serait dommage de faire travailler nos adhérents et de ne pas montrer de quoi ils sont capables. Puis, ce serait une belle occasion de promouvoir la boxe à Leuze". Rendez-vous dans quelques mois alors ?