Guillaume Barbieux à Estaimpuis !

Rien que le nom de famille résonne dans les oreilles de tout coach normalement constitué. Celui d’André, bien sûr, le papa, source d’inspiration des formateurs hennuyers voire wallons. Le fiston s’est fait un prénom, aussi, notamment du côté de Quaregnon. C’est à nouveau un tout grand coach qu’est parvenu à attirer Ludovic Guyot, le président du BCJS. " Pour être tout à fait clair, nous étions en contact très avancés avec un formateur français du coin, mais cela n’a pas pu aboutir. D’autres très bons coaches s’étaient proposés, mais quand on m’a glissé le nom de Guillaume, j’ai pris contact directement, explique le patron des Sang et or. Notre nouveau coach avait déjà pu voir l’équipe, au temps où il assistait Loïc Carles à Boussu, et il savait à quoi s’attendre. Nous nous sommes vite entendus sur le projet, qui est de rejoindre la régionale à moyen terme avec nos jeunes. Je ne pense pas qu’on doive encore présenter Guillaume et je suis convaincu qu’on peut faire de très bonnes choses ensemble. En janvier-février, on tirera un premier bilan pour voir jusqu’où on peut aller, sachant qu’on a déjà pris du retard en concédant pas mal de défaites en ce début de saison. "