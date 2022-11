Un duo intouchable caracole toujours en tête - Les Kainois ont retrouvé du caractère

Le derby pour Risquons-Tout

De leur côté, les gars du Risquons-Tout ont éprouvé plus de difficultés pour venir à bout d’Herseaux B dans le derby. Les gars de Steve Herssens ont dû patienter avant d’inscrire le but libérateur à un quart d’heure du terme. Grâce à ce huitième succès d’affilée, ils restent au coude à coude avec Molenbaix B en tête. "Ce derby a commencé de manière idéale pour nous puisqu’on a inscrit le premier but après trente secondes. Puis, comme souvent, on a oublié de faire le break avant de se relâcher un peu. Herseaux est revenu dans le match en égalisant à l’heure. Heureusement, on a réussi à marquer le but de la victoire à un quart d’heure de la fin. Avant de subir une grosse pression de la part d’Herseaux qui possède une belle équipe et mérite mieux que son classement", conclut le T2 hurlu.

Depuis qu’il a remplacé Kevin Huvenne à la tête de l’équipe bis d’Escanaffles, Jordan Dappremée n’avait pas encore connu les joies de la victoire. C’est chose faite après le large succès face à Velaines B. De quoi l’encourager à poursuivre sur sa lancée. "C’est un énorme soulagement pour l’équipe mais également à titre personnel. Pour la confiance, il fallait prendre quelque chose dans ce derby et c’est ce qu’on a fait. Pour ma première expérience en tant que T1, ce n’est pas évident. J’ai d’ailleurs demandé à mon capitaine Ivan Delcroix d’être mon T2 pour me soutenir. Il peut ainsi être mon relais sur le terrain avec les joueurs. J’espère que cette victoire va nous remettre sur le bon chemin. En tout cas, la mentalité était bonne lors de ce derby et on a bien savouré mon premier succès à l’issue du match."

Montkainoise B a réalisé une belle prestation face à Estaimbourg B. Si le score (1-5) semble s’apparenter à une débâcle, c’était loin d’être le cas. Car les hommes de Gaëtan Goulem ont mené la vie dure à leurs adversaires. "À l’heure, le score était de 1-1. Puis, il y a eu cette phase litigieuse qui a permis à Estaimbourg de reprendre l’avance sur penalty. Ce fait de match a orienté la fin car on a dû se découvrir pour tenter de recoller. Leurs derniers buts ont été inscrits en toute fin match, c’est la raison pour laquelle le score était aussi sévère". Au lieu de s’étendre sur ce penalty litigieux, Gaëtan Goulem préfère mettre en avant la jolie prestation de ses joueurs. "Déjà au Risquons-Tout, on méritait mieux. Cela fait deux semaines que mes joueurs ont retrouvé du caractère. On progresse bien et j’espère qu’on affichera la même mentalité avant la trêve contre Velaines B et Brunehaut B."