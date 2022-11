Un bon nul qui n’arrange personne…

Du côté anvinois, le capitaine Dylan Rigaut ne portait pas non plus l’arbitre dans son cœur: "Je sais qu’il ne peut pas tout voir parce qu’il est seul mais il ne faut quand même pas exagérer. Il a donné beaucoup trop de cartons et sur l’exclusion au coup de sifflet final, notre joueur ne s’adresse même pas à lui mais parle de la prestation de l’équipe. Je ne parle pas non plus d’un hands en pleine surface que lui seul n’a pas vu. Je retiens malgré tout notre bonne réaction à 2-0. On a vraiment essayé de jouer au foot, on a eu les occasions pour tuer le match sans y parvenir. Ce n’est pas la première fois que ça nous arrive…"