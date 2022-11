Salles combles à Ath pour l’ouverture du bal

103 équipes réparties en 13 tableaux ! De mémoire de tennisman régional, il y a bien longtemps qu’un tournoi de doubles n’avait pas aussi bien marché que celui organisé la semaine dernière par le RTC Ath. "De ce que je vois et de ce qu’on me rapporte des autres clubs de la région, le précédent tournoi à avoir autant fait le plein, c’est sans doute… celui que nous avions organisé l’hiver dernier, sourit Jonathan Decroïe, membre du comité athois et juge-arbitre du tournoi. Cette semaine de reprise a de coutume toujours bien fonctionné. Nous oscillons à chaque fois entre 100 et 120 paires inscrites. La période est propice à la tenue d’une compétition réussie: peu de concurrence d’autres tournois ou d’activités ludiques, mais aussi une grosse envie de jouer chez les compétiteurs après la trêve. En plus des clubs athois, Belœil était particulièrement bien représenté, mais je constate que quelques participants sont venus de plus loin, ce qui n’était pas spécialement le cas les années précédentes."