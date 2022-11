Première victoire de Basècles en Nationale 3 - « C’est de loin notre meilleur match »

En Promotion, le PVTM s’est incliné à domicile face à Masnuy, le leader (1-3). "Un bon match, précise Jérôme Hermand. Avec une super rentrée de Julia Vroman à l’aile. Dommage que Noémie Dupont se blesse au 3e set. Sinon cela pouvait aller au 5e". Dans la même série, victoire attendue de Lessines à Chaumont (0-3). "On n’a pas joué sérieusement au premier. Heureusement que le double changement à 21-16 a payé puisqu’on finit par le gagner 24-26. Après, on déroule", indique Nicolas Rombaut qui a laissé au repos Virginie Gosselin, légèrement blessée, en vue du prochain derby contre le VPC. Défaite au tie-break par contre pour celui-ci à Rixensart. Un revers qui ne devrait pas avoir de conséquences pour les collinoises, bien décidées à se racheter en battant leurs voisines. Une division en dessous, en P1, l’OTT a perdu à Charleroi (3-1). "Je suis malgré tout contente de notre prestation, surtout au 1er set où on fait un sans-faute, confie Laurie Goffette. Il y avait l’envie de bien faire. Et ça s’est vu encore au 3e qu’on loupe d’un rien". Satisfaction encore plus grande chez Yves Lefebvre causée par le double trois zéro engrangé ce week-end par le VPC. Le premier à Basècles et le deuxième à La Louvière. "Le groupe a pu compter au poste de libero sur Elodie Rakusinek, bonne vendredi et presque parfaite dimanche", souligne le coach dont la deuxième équipe, Lessines, s’est inclinée à Mons (3-0). Revers plus inquiétant pour Péruwelz, battu à domicile sans combattre (0-3). Enfin, rappelons la victoire de Basècles face à Saint-Ghislain (3-0).