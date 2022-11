P4B: La victoire d’Anvaing B profite à Taintignies

L’on attendait beaucoup de cette opposition de style et on n’a pas été déçu. Les joueurs de David Vanalderweireldt ont réussi un coup de maître en inscrivant le premier but après quelques minutes de jeu avant de s’organiser défensivement pour gérer leur avance, comme ils savent si bien le faire serait-on tenté de dire. " On s’attendait à un match tactique et il a bien eu lieu entre leur armada offensive et notre organisation défensive. Le but pour nous était de marquer les premiers, chose qu’on a réussi à faire assez vite. Houtaing a ensuite pris la possession du ballon avant de se casser les dents en deuxième mi-temps sur notre défense alors que le score était de 2-1. Finalement, on a plié le match à quelques minutes de la fin sur penalty . " Outre les trois points, c’est surtout le fait d’avoir gagné un match au sommet qui a ravi le coach. " C’était vraiment un match plein de P4 co mme on aime en voir. Pour nous, il s’agissait de notre première victoire face à une équipe du top. On tient donc notre match de référence dans le haut du classement. C’est bien mais il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin. Dans deux semaines, il faudra se méfier de notre déplacement à Bléharies B, équipe qui vient de réaliser un bon résultat nul au Risquons-Tout B. Ce serait bête de gaspiller ce qu’on vient de prendre face à Houtaing . "