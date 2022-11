P2A: Sacrée foire d'empoigne pour le top 5 !

Obigies sent le souffle de la Jeunesse dans son dos après son revers à la Real B: "On avait bien commencé en marquant assez vite mais deux erreurs successives nous ont coûté cher. On a été trop tendre. La Real bien en place nous a mis en difficultés, on n’a pas réussi à trouver la solution, admet Fabien Delbeeke. On avait quelques blessés et suspendus, certains ont eu la possibilité de prouver leur valeur sans saisir leur chance. On manque de régularité, les joueurs sont un peu émoussés alors que nous attend un match de coupe à Hornu avant la réception de Néchin. Nos voisins peuvent aller au bout mais je n’en suis pas étonné vu leurs qualités. Sept points d’avance, c’est énorme, ça nous oblige à tout gagner alors qu’ils ont trois jokers !"

Le Phénix renaît de ses cendres…

Tiens ! Estaimbourg est cinquième. Normal avec le 9 sur 9 et des succès contre Obigies, Anvaing et Kain: "On a évité le piège dimanche même si on s’est fait un peu peur à 1-1. On savait qu’il ne manquait pas grand-chose. Nos attaquants ont repris confiance ce qui permet aux autres de souffler derrière. On était treizième, normal de gamberger un peu. Le classement ne reflétait pas nos qualités. On retrouve l’Estaimbourg qui commence doucement avant de monter en puissance", sourit Corentin Douterlungne.

Deux points sur six face à Biévène et Wiers, Herseaux a laissé filer des points précieux: "Je n’ai pourtant rien à reprocher à mes joueurs. Ce sont des faits de match sur lesquels on n’a pas de prise qui font qu’on ne sait pas plier les rencontres pour le moment", confie Julien Deconinck.