Le Skill proche de son 1er succès en N3

En N3, le Skill est passé à côté de la montre en or à Evergem. Menant 2-0, il a même eu une balle de match avant de rentrer dans le rang et de perdre au tie-break.

En Promotion, il a fallu cinq sets à l’OTT pour s’imposer au Capci. "On a eu une opposition sérieuse au centre et une distribution qui nous a baladés. En petite forme, on a heureusement mieux bloqué au tie-break. J’espère que cette petite secousse va nous faire du bien", témoigne Yvan Cuvelier. Dans la même série, le VPC s’est imposé à domicile face à Bruxelles-Est (3-1). "C'était équilibré avec de beaux échanges et un fair-play qu’on ne rencontre pas à chaque match", souligne Sébastien Baudry. Toujours dans la même série, le PVTM est battu par Binche (0-3) . "C'était un peu mieux que les fois précédentes, mais la constance nous manque toujours", remarque Nicolas Anrys.

En P1, le Skill a renoué avec la victoire en battant Farciennes à domicile (3-1). Au contraire d’Enghien, qui a perdu au tie-break contre Baudour. "On n’a pas à rougir. Après la perte de deux sets, la montée de Romain Massy nous relance au 3e. Ensuite, tout le monde a joué pour les autres. Je suis hyper-contente de la réaction du groupe", remarque Charline Couppez. Enfin, Don Bosco, malgré l’absence de Simon Sandron, a dominé un PVTM qui n’a fait illusion qu’au premier set (1-3). "O n est revenus à un six avec Corentin Debliquy à la passe sans que cela perturbe les attaquants. Tous les garçons sont restés concentrés et à l’écoute, que ce soit au filet ou en zone arrière. Avec des attaques en quatre efficaces", se réjouit François Mainil.