La Coupe constituera un test pour Thumaide

Philippe Labie qualifie volontiers son groupe d’équipe de schizophrènes pour sa faculté à être capable du meilleur comme du pire. Ce week-end, il espère que le groupe affichera son meilleur visage à l’occasion du gala programmé en coupe du Hainaut à Naast: "On ne vise pas forcément l’exploit mais j’insiste pour que la manière soit au rendez-vous car on doit se servir de ce match pour préparer nos prochaines échéances et notamment le déplacement au Pays Vert B qui aura exceptionnellement lieu le samedi 3 décembre après-midi à la demande du club athois qui voulait mobiliser toutes ses forces vives le lendemain à l’occasion du match de Nationale contre Mons." Thumaide visera la victoire, histoire de rester dans la course au tour final tout en pensant déjà aux deux dernières rencontres avant la trêve, face à Esplechin et à la Squadra. Un fameux programme.

Belœil B veut encore y croire

En série B, les temps sont durs du côté de Belœil B qui occupe toujours la lanterne rouge de la série. Au vu des résultats des dernières semaines, on peut se demander si l’équipe est victime de sorcellerie et peut encore inverser la tendance. "C’est vrai que ce n’est pas terrible au niveau des résultats mais on attend des jours meilleurs, confie le coach Bruno Zingarelli. On encaisse souvent en dernière minute mais même s’il ne nous manque pas grand-chose, nous avons conscience qu’on ne provoque sans doute pas assez la chance. Contre Givry, nous avons encore mené 1-2 avant d’encaisser à deux reprises et ce n’est pas le programme des prochaines semaines qui nous rend plus optimistes puisque nous allons rencontrer Genly, Meslin et les Francs Borains avant la trêve."

Bruno Zingarelli garde cependant des raisons d’espérer: "Malgré sa jeunesse, le groupe ne lâche rien. J’ai du monde à l’entraînement et nous avons espoir de bientôt pouvoir disposer de renforts de P1. Notre équipe fanion est actuellement concentrée sur la montée en Nationale tout en sachant qu’une descente en P4 dans notre chef creuserait un peu plus l’écart entre les deux groupes. Le maintien est donc une priorité pour le club et nous allons profiter de la petite coupure pour redoubler d’efforts à l’entraînement."

Le moral reste intact dans le groupe, ce qui sera sans doute la meilleure arme en 2023 pour assurer la mission sauvetage.