Solides comme le roc, ces Sang et Or

Le dernier rempart pointe encore deux éléments qui expliquent le retour en forme. "Le changement tactique nous permet d’être solides derrière quels que soient les joueurs alignés car il y a quand même pas mal de turn-over (NDLR: et ce sera encore le cas samedi avec les absences de Brouckaert et de Thambwe). Pas un joueur n’est au-dessus du lot mais tout le monde joue le coup à fond."

"On est un peu léger au niveau offensif. Pour le moment, il y a toujours un pied, une jambe, un orteil, une oreille pour empêcher le ballon de rentrer. Tournai gagne mais a eu peur !", disait le gardien adverse Vincent Eugène. "En début de match, l’objectif était de prendre l’adversaire le plus haut possible, On a bien fait avant de moins avoir la possession de balle ce qui nous a fait reculer inconsciemment afin d’assurer notre sécurité défensive", avouait Maxime Calon.

Une fois de plus, le capitaine Quentin Piéraert quittait les vestiaires avec le sentiment du devoir accompli: "On a eu un peu de chance à la fin avec le tir adverse sur le piquet ; Couvin a bien fait circuler le ballon qui roule pour nous ces dernières semaines. Profitons-en !" Quentin se réjouissait des progrès réalisés au niveau du caractère: "C’est un point sur lequel il fallait encore pas mal bosser, on voit que les efforts commencent à porter leurs fruits… On s’arrache sur chaque ballon. Les victoires suivant, c’est plus facile de se dépasser. Chaque semaine, il faut remettre le bleu de travail et se fixer des objectifs."

Dernier point à améliorer: les cartons ! "On se disait avant le match qu’on avait six joueurs à deux cartes et sous la menace ; ça veut dire qu’on est bien dans l’engagement et qu’on fait le taf même si ça coûte cher." Kaba a purgé sa troisième suspension en douze matches.