Pierre Denays à Meslin

Six jours plus tôt, à Rumes, on avait connu des conditions quasi printanières mais samedi à Meslin, on était bien en automne: de la pluie et du vent froid. De nombreux coureurs nous ont parlé de la bravoure des bénévoles répartis sur le parcours. Car eux, contrairement aux coureurs, ne bougent pas… Ils étaient 441 concurrents au départ, précédés par Luc François en handisports. Parmi les 50 nouveaux inscrits, on relevait trois Français, un néerlandophone, deux habitants de Meslin, et cinq de la région. 439 arrivées ont été enregistrées. Pierre Denays a ces derniers temps privilégié les courses de l’ACRHO pour travailler son tempo en vue de la 42e édition du marathon de Valence du 4 décembre.