Le Top Niveau domine la compétition

D’un point de vue régional, la D2 masculine est la série la plus intéressante de ces interclubs 2022. On y retrouve plusieurs équipes de Wapi dont le Top Niveau qui, favori désigné, ne déçoit pas. Après quatre succès acquis une semaine plus tôt, le JTN a engrangé trois nouvelles victoires et cela sans la moindre discussion: 6-0 à chaque fois ! Derrière les judokas tournaisiens, le Kanido Herseaux a profité de ses combats lessinois pour monter sur le podium. Quatre succès ajoutés aux deux déjà remportés le week-end dernier et à un nul pour monter sur le podium et envisager une accession à l’étage supérieur. Septième à l’issue de la première journée, le Kano Tournai a gagné une place au classement au terme de l’étape à Lessines. Trois matches conclus par deux victoires et une défaite qui s’ajoutent à un succès, un partage et un revers qui avaient bouclé la première journée. Et voilà les troupes de Sébastien Bonte à la sixième place avec encore le Top 5 en point de mire et à viser la semaine prochaine pour la troisième et dernière journée des interclubs. Battu à quatre reprises à Beaumont sept jours plus tôt, Ath a débloqué son compteur à Lessines, faisant nul contre Anderlecht avec qui il partage la dernière place provisoire.