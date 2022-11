Le Pays Vert se plaît mieux à l’extérieur

Du côté du comité du club, on était moins crispé, râlant juste un peu sur le fait que la pelouse du stade des Géants ne lui porte pas chance. "Décidément, à domicile, cela reste très compliqué, commentait le président Philippe Dubois. Maintenant, on ne fait pas la fine bouche non plus. Si on nous avait dit qu’après treize matches, on aurait 22 points, on ne l’aurait pas cru." Constat suivi d’un autre: "Mons vaincu et Manage accroché, si on avait pu gagner, on serait sur le podium…"

On a même envie d’aller plus loin: sans tous les gâchis à domicile, le Pays Vert ne serait pas septième mais serait proche du leader symphorinois. On ne va pas se montrer trop gourmand dans la recherche des unités perdues…

Même si l’adversaire avait été réduit à dix après 20 minutes et avait même fini le match à neuf, on ne discute pas la défaite concédée face à Onhaye. Par contre, chacun était resté sur sa faim lors du deuxième match à la maison, face à Uccle, alors mal classé. Circonstances atténuantes: l’équipe athoise était en pleine transition, Bastien Letellier assurant l’intérim après le départ de Jimmy Hempte et avant la désignation de David Bourlard. Mais le Pays Vert aurait au moins dû éviter la défaite et prendre un point.

Après les victoires 2-0 face à Schaerbeek et Tournai, deux gros calibres, ont suivi trois partages. Un qui avait un goût de victoire puisqu’il a été acquis en infériorité numérique après avoir été mené 0-2. Les deux autres ont un goût de défaite. Jamais les Athois n’auraient dû laisser Gosselies, la lanterne rouge, rentrer avec un point. Un 0-0 bien tristounet qui a trouvé écho ce dernier dimanche contre Braine. Là, c’est deux fois deux points qui se sont fait la malle.

Au total, et en toute objectivité aussi, c’est un minimum de cinq unités qui auraient dû venir s’ajouter au compteur de l’équipe de David Bourlard. "On pourrait être mieux classé, c’est vrai, mais ça ne m’intéresse pas, je ne regarde pas ça, contrairement à beaucoup ici, insistait le coach. Le football, ce n’est pas juste s’attarder sur un classement. C’est savoir se remettre en question chaque semaine, à chaque match, sur chaque ballon à jouer ! C’est être lucide, efficace et capable de prendre ses responsabilités quand il le faut. Manifestement, on a encore des choses à apprendre à ce niveau-là."