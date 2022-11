La meilleure version de Tim Halleumieux

Même dans la défaite, Jérôme Geers félicitait lui aussi ses troupes pour leur attitude. Les Templeuvois se sont effet pas trop mal défendu à Boussu, qui occupe les premiers rangs: "On perd de quinze points mais avec un effectif toujours aussi limité, et je dois dire que mes gars se sont bien battus. Je ne les avais plus vus se donner comme cela depuis longtemps."

Pour sa première (cette saison) à la tête de l’équipe B d’Estaimpuis, Ludovic Guyot retenait lui aussi des signaux positifs de la part de son groupe: "On a livré une excellente première mi-temps pour mener de sept points au repos, avant de passer complètement à travers dans le troisième quart. Résultat, ce sont les locaux qui ont à leur tour pris sept longueurs d’avance en signant un 21-7 et ils les ont gardées jusqu’au buzzer final. J’ai ainsi pu constater que tant défensivement qu’offensivement, il nous reste du chemin à accomplir."

Malgré l’ampleur des chiffres, Jérémy Dewilde ne reprochait pas grand-chose non plus à ses Tournaisiens: "On fait une super première mi-temps ! On n’est mené que d’un point au repos par le leader. Après, on s’écroule contre beaucoup plus fort." On dénombre 30 points pour Gallez, 24 pour Volpato ou 13 pour Huybreck chez les Borains. Enfin, Celles a bien fait le taf contre une Union Boraine jamais facile à manœuvrer, avec notamment 18 points de Lochegnies.