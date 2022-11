Inarrêtable, Brunehaut enchaîne avec une septième victoire

Après avoir crapahuté dans les rues de la capitale pour trouver la salle molenbeekoise, les visiteurs ont entamé la rencontre de la plus belle des manières en creusant rapidement un écart de deux buts par Ahdach et Batteur. Molenbeek profitait ensuite d’une perte de balle pour se rapprocher mais dans la foulée d’une première période entièrement dominée par Brunehaut, les mêmes buteurs faisaient passer les chiffres à 1-4. Sur le velours, les protégés du T2 Aurélien Depretz alimentaient régulièrement le marquoir après le repos par Barros, Ahdach, Baptiste, Charlo pour finalement remporter un succès plus facile que prévu. "En effet, on s’attendait à une rencontre plus serrée car Molenbeek avait réussi un bon début de saison. En première mi-temps, on a réussi à creuser un bel écart tout en ratant énormément d’occasions. Finalement, on est heureux d’avoir évité ce match piège car ce n’est jamais évident de s’imposer face aux équipes bruxelloises, surtout chez elles."