Des Acrenois de plus en plus frustrés après son 1 sur 15

Qu’est-ce qui a changé entre ces deux périodes ? Finalement, pas grand-chose ! Cela peut même se résumer en quelques mots: le manque de réussite. Nouvelle preuve sur la pelouse des Liégeois dimanche. " Si on ne regarde que le score, on peut se dire qu’Acren a pris une claque de plus. Mais cela ne reflète pas du tout la qualité de notre rencontre, assure Fabrice Milone. Dès l’entame du match, on a pris possession du cuir. L’adversaire ne l’a pas touché pendant 3 minutes. Mais sur sa première récupération, il lance un long ballon. On est mal aligné et l’attaquant en profiter pour tromper Lucas Alexandre qui n’avait pas encore touché le ballon… Dans la foulée, on se retrouve logiquement à dix avant de concéder un penalty un peu moins logique. Au quart d’heure, on est donc en infériorité alors que le marquoir affiche 2-0.

Malgré cela, on ne le lâche rien. Koné réduit le score sur penalty. Et dans la foulée, Tacko ne peut profiter d’une grosse perte de balle adverse en tirant à côté. Avant la pause, Garcia Dominguez trouve le poteau sur coup-franc. À 2-2 à la pause, cela pouvait tout changer ".

À dix, les troupes du trio Delanghe-Milone-Dehaene continueront à tenter leur va-tout. "Face à une équipe très valeureuse, on est au-dessus techniquement. Mais on prend le 3e sur un corner mal dégagé. Ce sont des petits cadeaux que l’on offre et qui nous font mal… Malgré tout, il faut féliciter le groupe car il a tout donné. Delaunoit a même touché les deux poteaux sur une frappe. On joue vraiment pas mal pour l’instant. Mais la réussite nous boude…"

Que faire alors pour sortir de l’ornière ? La solution miracle existe-t-elle ? "Dans le vestiaire, on a insisté sur le positif. Car il y en avait beaucoup. Plusieurs supporters locaux nous ont dit qu’on avait livré une belle partie, même à dix. Les joueurs étaient très frustrés lors du retour parce qu’ils ont tout donné. Aussi bien dans le jeu que dans les courses. On doit juste continuer à travailler. On a eu beaucoup de réussite en début de saison. Ici, c’est une mauvaise passe. Mais la roue finira bien par tourner". La venue de Namur samedi soir, une équipe joueuse, pourrait être le déclic. Ce sera malheureusement sans Di Vita qui s’est tordu le genou contre Verlaine.