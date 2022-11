Coup de tonnerre pour les Enghiennois

À la JS justement, tout baigne après un nouveau succès convaincant à Carnières. "On a eu du mal à entrer dans le match mais, après le 21-35 à la pause, j’ai demandé aux joueurs d’être plus agressifs en défense et les locaux n’ont pas su marquer pendant cinq minutes. J’ai pu faire tourner mon effectif, faire souffler ceux qui ont eu beaucoup de temps de jeu ces dernières semaines. Avec une équipe pratiquement au complet, on n’a pas été mis en réelle difficulté. Merci à Carnières qui nous a réservé un excellent accueil", disait le coach Damien Schiavone.

Suspense à Templeuve

En haut du classement, Templeuve a logiquement dicté sa loi à Boussu à la plus grande joie de Benjamin Vanhoutte: "On a toujours été devant sans parvenir à tuer le match mais on a enfin vu une équipe qui respectait les consignes dans le quatrième quart pour faire la différence. Bravo à Andrew Alluin, issu de l’équipe P3, qui prouve depuis le début de la saison qu’il a le niveau de P2. Il a parfaitement compensé l’absence d’Ibrahim Chantry. Et nous voilà en confiance avant le duel contre Stambruges !"

De son côté, Ellignies n’a rien pu revendiquer lors de son déplacement à Flénu et Benoît De Vleeschauwer était logiquement déçu: "Après un bon premier quart, on aura mené un instant dans le deuxième avant de se laisser dépasser en perdant des ballons. Si l’écart s’est longtemps limité de huit à quatorze longueurs, on n’a jamais su revenir et on a baissé les bras dans les sept dernières minutes."

On retiendra enfin la victoire de la Fraternité dans une rencontre sur papier facile face à Maffle B. Et pourtant, Manu Vandevoorde avouait que les Athois avaient mené la vie dure à son équipe en première période. "On n’était pas à l’abri à la pause mais le changement de défense leur a coûté cher. On est un moment retombés dans nos travers, pas longtemps heureusement. On devra en tirer des leçons avant le match piège programmé à Blaregnies."

Dans les rangs de Maffle, c’est Julien Matthys qui avait exceptionnellement relayé David Lechêne au coaching: "On a livré trente bonnes premières minutes puis des erreurs nous ont coûté cher dans le dernier quart. La jeunesse a souffert et paniqué face au changement de défense visiteur. C’est malgré tout une prestation très positive et encourageante avec de bonnes séquences offensives, preuve que le gros travail réalisé en semaine porte ses fruits."

Et on retiendra enfin qu’Ellignies doit disputer sa rencontre d’alignement contre Wasmuël ce jeudi à 20 heures.