Toute équipe de l’élite provinciale qui se rend à Pont-de-Loup sait à quoi s’attendre et Enghien n’a pas fait figure d’exception. Les Lupipontoises planent au-dessus de la série tels des vautours surplombant leur nid. Christophe Deglas retirait cependant des enseignements de cette défaite prévisible. "On n’a pas été ridicule et on a fait pas mal de belles actions. Je suis très satisfait de l’engagement de mes joueuses qui ont pris ce match comme un entraînement 5 étoiles face à la pression de nos hôtes. C’était très enrichissant de jouer contre Pont-de-Loup. Cela montre qu’on avance et qu’il reste de l’expérience à acquérir. Mon équipe est jeune et découvre la P1. Ce type de match accélère l’apprentissage. Les équipes ont offert du spectacle malgré la différence de niveau."