Un festival offensif signé par Stambruges

Stambruges partait favori de ce derby de P2 contre des joueurs de Leuze n’ayant, à leur compteur, que deux victoires. Le 8-0 subi d’entrée de jeu annonçait la couleur de la partie. Lancés sur leur rythme de croisière, il suffisait juste aux Stambrugeois de jouer proprement en défense pour que des fautes sifflées rapidement ne les empêchent pas de multiplier les contres. Les Campenaires se faisaient plaisir dans le camp adverse en alternant lay-ups et tirs à distance. Le BBC ne trouvait pas les solutions en face et perdait souvent la possession après avoir tergiversé à l’approche du panier local.

Et la lourdeur de la défaite est aussi due à la résignation visible par tous les spectateurs du Gymnase bien garni pour l’occasion. Ben Sinot avait du mal à cacher tout son désarroi après la partie. "Quand on a des blessés et qu’on n’est pas nombreux, si on n’a pas de cœur, il ne reste rien. C’est à se demander si on ne doit pas changer de coach toutes les semaines pour avoir un choc psychologique. Ce samedi, en tant que coach intérim, je suis très déçu et en tant que directeur sportif du club, je suis même… abattu. On a commencé le match en marchant. Le combat continue en attendant le coach Éric Struelens pour ses trois derniers matches. On discute avec des entraîneurs pour la suite mais même en mettant le meilleur d’Europe, les joueurs doivent répondre de leurs responsabilités…" On connaît les difficultés pour les équipes de bas de classement de jouer libérées, en regardant le moins possible dans le rétroviseur. Ne devançant que Carnières-Morlanwelz B au classement, les Leuzois devront se concentrer sur leur calendrier.

L’atmosphère "orageuse" régnant au BBC contraste avec les sourires rayonnants affichés sur les visages stambrugeois, à commencer par celui du coach, Olivier Detrain, rassasié par ce sentiment du devoir bien accompli. "J’avais demandé de prendre ce match au sérieux malgré le classement car nous avons déjà été malmenés contre Quaregnon à domicile. Nous avons joué propre, il ne fallait pas s’énerver et poser notre jeu. Les systèmes en attaque ont pu être travaillés à fond avec le match contre Templeuve en ligne de mire." Ce match sera en effet important pour ces deux équipes poursuivant un duo de tête "enghienno-fraternel" qui semble demeurer un cran au-dessus. La saison est passionnante à tous les étages en seconde provinciale.