Après être venu à bout de Péronnes lors d’un duel à suspens, l’Essor a confirmé son très bon mois de novembre en allant chercher une victoire plus nette à Montagnard. Alex De Witte appréciait le travail de ces joueuses pour arriver à ce résultat. "On a commencé le match de la meilleure façon qui soit. On a joué un très beau basket et creusé l’écart dès ce moment-là. On a contré les attaques de Montagnard, qui est une équipe qui marque beaucoup habituellement. Le match n’était pas facile et est resté serré longtemps. Je félicite toute l’équipe pour cette belle partie. Une deuxième superbe victoire contre une équipe bien classée. Cela nous permet de faire une belle opération." Les Templeuvoises restent les dauphines de Pont-de-Loup avec Péronnes.