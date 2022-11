Ouf, Ze mon ouvre-boîte en poche !

On note les retours de Brouckaert, Bellia et Boutayebi, histoire de compenser les absences de Destrain et Kaba alors que Dassonville, pourtant excellent à Jodoigne, retrouve le banc. Premier quart d’heure enlevé des Sang et Or qui essaient de prendre leur adversaire à la gorge en voulant illico marquer leur territoire avec un petit but qui mettrait les visiteurs dans de sales draps vu leurs difficultés en zone de conclusion.

Thambwe, Holuigue, Zanzan et Bellia n’arrivent pas à leurs fins, ce qui incite Couvin a prendre les commandes de la partie ensuite avec la bénédiction tournaisienne, sûre de sa solidité défensive. La preuve avec quelques frissons initiés par Duchene et Nico Deppe, Gianquinto et ses défenseurs montant bonne garde alors que la possession de balle est clairement adverse. Tournai se signale sur un corner de Calon repris par Boutayebi au-dessus et un centre de Lekehal trop imprécis pour Ze.

Un banc solide

Les Sang et Or reprennent au mieux avec un tir d’Amury monté au jeu et une tête de Tambwe au-dessus même si Couvin persiste à vouloir diriger le jeu. C’est là qu’on voit la différence entre une équipe en confiance et une autre qui doute: Duchene lance parfaitement Nico Deppe à la rencontre de Gianquinto mais le ballon file à côté. En face quelques minutes plus tard, Calon s’enfonce sur la gauche avant d’adresser le centre en retrait parfait à Ze qui conclut… Le plus dur est fait, c’est incontestable et les Tournaisiens se ménagent encore une petite possibilité avec Ze. Couvin ne renonce pas et un envoi de Davrichov est heureusement dévié alors qu’un tir de Nicolas Deppe – un des meilleurs Fagnards frappe le poteau à dix minutes du terme. Typique d’une équipe de bas de classement même si ce fait aurait été anecdotique si Calon avait ajusté sa frappe deux minutes auparavant. Un enroulé de Lekehal flirte avec la lucarne, l’arbitre laisse le jeu se prolonger quasiment six minutes, les Sang et Or font bloc pour garder l’acquis, une solidarité qui fait leur force depuis cinq semaines. Revers de la médaille: les adducteurs de Brouckaert qui l’ont trahi et la suspension de Thambwe pour sa troisième carte jaune. Pour un retour express d’Ivanof en vue à la clé ?