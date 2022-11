L’Estu loupe son entrée et le paie cash

Face à une formation comme Sasja, l’Estu savait que chaque baisse de régime se paierait tout de suite très cher. C’est ce qui est arrivé en milieu de première période ! Un gros passage à vide d’une vingtaine de minutes qui aura vu le bateau tournaisien prendre l’eau de toutes parts pour couler sans que personne ne réagisse.

Il n’y avait rien ou si peu de la part des locaux lors de ce premier acte conclu avec un déficit de dix buts. Monté entre les perches dès le retour des vestiaires à la place d’un Tanguy Lefebvre qui n’avait pourtant pas démérité mais qui avait trouvé devant lui des coéquipiers apathiques, Fred Mespouille ne savait expliquer ce visage si décevant montré par les siens. "Pourtant, l’on savait que, tactiquement, si on sortait le même type de match que chez le leader (NDLR: l’Estu a contraint le leader au nul la semaine dernière) , on avait tous les ingrédients à notre disposition pour bousculer Sasja. On avait analysé des vidéos, on savait ce qu’on devait faire mais on n’a rien sorti de tout ça. Difficile à expliquer pour quelle raison ! Mais peu importe, quand on voit le score final et notre retour à quatre buts, on doit avoir des regrets. Signal positif: même en jouant mal pendant une bonne partie d’un match, on arrive à être au contact d’une équipe du haut de tableau comme Sasja au bout des 60 minutes !"

« Plus d’orgueil »

L’autre point positif: la réaction du groupe au retour des vestiaires ! Et elle a été initiée après quatre minutes en seconde période suite à un coup de gueule signée Fred Mespouille après avoir encaissé le vingtième but visiteur. "C’est le prisme par lequel il faut regarder ce match perdu: on a su réagir ! On était mal au repos dans le vestiaire car on était conscient de s’être bien loupé. Mais on a repris du poil de la bête, du mordant même si le score était catastrophique. On est passé au-dessus de cela. Il y avait du mieux, plus d’envie, moins de têtes baissées et plus d’orgueil. Pour continuer à évoluer, il faudra tenir compte de cette réaction."

Elle était nécessaire pour redorer le blason d’une équipe qui évoluait ce samedi devant un beau parterre de spectateurs, un gros VIP ayant été mis sur pied par le comité. Un public qui a pu vite se réjouir avec le 2-0 signé Huart et Voglaire tandis que Haouari et Maamir maintenaient encore l’Estu devant à 3-1 puis 4-3 à la 8e. Venaient la période de disette et le désert offensif. En l’espace de 16 minutes, seul Maamir trouvait encore l’ouverture pour un 5-14 déjà fatal à la 24e. Bonnet arrêtait l’hémorragie mais Sasja filait se reposer avec un net et confortable avantage: 7-17.

« Heureux à 38 balais »

À 7-19 dès le début de second acte, on craignait la cinglante défaite. Mais Maamir et Bonnet, aidés par Pavard, réduisaient petit à petit l’écart. Le show Mwamba et la bonne montée de Devemy permettaient même à l’Estu de revenir à cinq buts (19-24). Deux pertes de balle et un péno raté freinaient la remontée tournaisienne qui s’achevait sur une dernière rose de Maamir.

De son but, Fred Mespouille aura été un des acteurs principaux de la réaction locale. "Même si sur deux ou trois tirs, je peux faire mieux, je suis assez content. À 38 balais, je vois que je peux encore bien aider l’équipe lorsqu’elle est dans un creux. Après, il n’y a aucune satisfaction à retirer vu que, collectivement, ça ne rapporte rien."