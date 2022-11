Deux oppositions de style dans un match engagé mais correct sur un terrain très difficile: d’un côté, le jeu direct des locaux immédiatement payant puisque Stevens et Gallo font 2-0 dans le premier quart d’heure, Anvaing se laissant prendre deux fois dans le dos. De l’autre, une équipe visiteuse prenant l’essentiel du jeu à son compte mais gâchant de grosses possibilités avant et après le repos via Coppin, Duvivier, François. Le tournant du match se situe dans les arrêts de jeu de la première période quand Petini commet une faute de main sur un tir de Coppin, Mahée transforme le penalty. Les visiteurs égalisent méritoirement par Vandermeersch bien servi par Duvivier à un quart d’heure du terme. Hensies ne profite pas des quelques possibilités offertes à Aneddam. Le match a tenu toutes ses promesses: "Anvaing est bien l’une des plus belles équipes rencontrées jusqu’ici. Dommage ce but concédé avant la pause, il a fait beaucoup de mal. Après le repos, il n’a pas manqué grand-chose pour qu’on réalise le parfait hold-up", analysait Michel Derouck. "Remonter un écart de deux buts ici est toujours positif, relevait Michaël Browaeys. On a bien géré le jeu tout en devant redoubler d’attention sur les sorties d’Hensies en contre. Je suis très content même si on s’est créé beaucoup de possibilités qui auraient dû nous permettre d’emporter ce bon match de foot."

Néchin – Étoilés Ere 3-2

Face à un Ere offensif qui frappe la transversale en début de rencontre, dangereux sur phases arrêtées et qui propose un beau football, Néchin était un peu hésitant lors de la première mi-temps. "Même si on a été mis en difficulté, on a réagi immédiatement après les buts encaissés. On gagne ce match grâce à notre maturité", lance Philippe Deschryver, qui remplaçait Giovanni Huin retenu en famille et qui salue le travail de son staff. À la 38e, Vandecasteele, décalé sur le flanc droit, n’est pas attaqué et décoche une frappe surprenante pour faire le 0-1. L.Vanleynseele égalise juste après pour Néchin. À la 46e minute, L.Vanleynseele est alerté de l’autre côté depuis la gauche, déborde et centre pour Vandenberghe qui pousse le ballon au fond. "Une phase bossée à l’entraînement, explique le coach du jour. Sur un coup-franc dévié, Plume surgit et s’empare du deuxième ballon pour égaliser à la 71e. Mais Deconinck, cuisiné à toutes les sauces et auteur d’un gros match, gèle le score une minute plus tard."

Pays-Blanc B – Enghien 1-3

Enghien l’a emporté dans un match plaisant à regarder. "On a mal débuté avec de nombreuses erreurs individuelles de notre part. Enghien prend l’avance sur sa seule occasion de la mi-temps", analyse le T2 antoinien, Fabian Vervoort. Un bon centre suit un dédoublement sur le flanc à la 27e et après un cafouillage, Delbecq reçoit le ballon en retrait et donne l’avance aux siens. Dix minutes après le repos, Baudry égalise d’une frappe lointaine. Enghien procède par contre-attaques et cela paye. Delbecq parti seul au but d’abord, puis Deotto trouvé via un long ballon alors que les locaux poussaient, figent le score à la 75e.

Estaimbourg – Montkainoise 4-2

Le RACE domine le début de match et trouve le poteau au quart d’heure sur un corner de Delval. Dans la foulée, Estaimbourg se procure trois occasions franches avant que Dubrulle ne serve Clément pour le 1-0. Vers la 20e, Estaimbourg se dégage mal et Kain égalise via Guettabi. Les locaux reprennent leurs offensives et passent devant grâce à un doublé de Taquet, bien servi par Clarisse puis Delattre. À la 55e, R.Decarpentrie convertit le penalty qu’il a provoqué. Quelques minutes plus tard, Guettabi, seul face au gardien, conclut une contre-attaque. Gashi frappe le poteau à la 70e. Estaimbourg s’endort un peu, se réveille en fin de match et aurait pu alourdir le score par Devianne et Taquet. Les visités l’emportent grâce à leur bonne première mi-temps. Bon match du referee Demis Houtrelle.

Bièvene – RUS Tournai 2-1

Peremans sort une très belle parade sur un coup-franc de l’Union qui partait en lucarne au quart d’heure. Mais c’est Biévène qui prend les devants grâce à un coup-franc direct de Debruxelles. Durant le deuxième acte, Biévène se procure de petites occasions. Harmegnies inscrit le 2-0 sur un second coup-franc en milieu de seconde période avant que Pollet ne soit exclu pour une vilaine faute à la 68e. M. Motte redonne espoir aux siens à la 83e, d’autant plus que Segala trouve la latte puis rate son penalty dans les dernières minutes. "À part le premier quart d’heure durant lequel l’Union a montré les dents, je suis satisfait de la prestation de mes joueurs. On les a submergés en nous créant de nombreuses occasions", détaille Alain Sterckx.

Isières – Templeuve 3-1

"Notre adversaire a pris le jeu à son compte durant 90 minutes. Templeuve a joué avec une forte pression et nous a fait mal sur les flancs. On a réussi à les surprendre en contre", explique Johan Devos. Dès la 10e, Isières joue vite un coup-franc depuis sa moitié de terrain, finalement conclu par Steelandt. Van Nieuwenhuyze sort une parade sur une tentative de Detemmerman. Templeuve multiplie les phases arrêtées mais est un peu maladroit à la finition. À la 30e, le cuir est décalé pour Auvens qui centre pour Nzolele, c’est 2-0. En seconde période, les Isiérois font le gros dos. Mais Lefevre réduit la marque sur corner à la 74e. Quelques minutes plus tard, Diatta tue le match suite à un ballon mal négocié par la défense. La reprise de Dellettre est trop maladroite pour atténuer le score. À noter que suite à quatre jaunes, Isières ira avec plusieurs suspendus à Ere.

REAL B – Obigies 3-1

Les deux équipes étaient joueuses et désiraient la victoire… Marlière, bien positionné, marque le 0-1 sur corner dès l’entame du match. Mais la REAL revient vite grâce à un très beau but de Condé. Alors que le score est de 1-1, Obigies trouve la latte et le poteau sur la même occasion. À la 60e, Condé donne l’avantage à son équipe. Il devance son opposant et reprend un centre en le poussant dans le coin opposé du gardien. À la 80e, Nkaji déborde sur la droite et inscrit le 3-1. "On n’a pas été trop en difficulté en deuxième période. C’est une victoire méritée, celle d’un groupe jeune qui n’a pas commis les mêmes erreurs que la semaine précédente", juge Ronny Roelen.

Wiers – Herseaux 2-2

Wiers souffre durant les 20 premières minutes alors qu’Herseaux à la possession. Une belle action collective des Verts traduit d’ailleurs cette domination à la 11e, 0-1 par Debailleul. Cinq minutes avant le retour aux vestiaires, Tondreau dribble deux hommes au poteau de corner et glisse en retrait pour Henrard qui égalise. Durant le premier quart d’heure de la seconde mi-temps, le schéma de début de match se répète. Suite à un centre mal repoussé par la défense wiersienne, Ribeiro inscrit le 1-2. Les locaux réagissent et se battent pour revenir de nouveau au score à la 60e. Le gardien visiteur se dégage mal et Henrard y va d’un doublé par un lob des 40 m. Ribeiro reçoit une deuxième jaune. "On sort du match avec un goût amer du fait de deux grosses occasions qu’on ne joue pas assez bien en fin de match. Mais dans l’ensemble c’est un bon point", dit Jean-Marie Sainthuile, T1 du jour.