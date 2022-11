Les guerriers péruwelziens sont de retour

Les plus optimistes voient les Péruwelziens se mettre à l’abri en six minutes. Meziani et Heddadji, en deux temps sur penalty, font déjà grimper le marquoir. Mais Le Rœulx remet tout en question en deux minutes sur un contre de Gondry et un coup-franc prolongé par Decrem. Mais la joie locale est de courte durée car Berthe réussit son essai lointain pour remettre les Péruwelziens au commandement avant la pause. La partie va définitivement basculer après l’heure de jeu. C’est d’abord Wattier qui accentue les distances entre les protagonistes avant de servir Heddadji au second poteau pour le numéro cinq visiteur. Deux minutes se sont écoulées lorsque le même Heddadji met fin à une mêlée dans le rectangle pour signer un triplé. Les deux derniers buts tombent dans les arrêts de jeu. Pirrera commet encore un penalty sur Heddadji, Cortvrint transformant la sentence. Et pour clôturer ce déluge offensif, Wattier ajoute une dernière touche pour la marque finale.