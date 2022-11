Le succès est juste logique

Les supporters étaient venus en nombre pour assister à cette rencontre. Si les locaux font circuler le cuir dès le coup d’envoi, cela ne met pas les visiteurs en danger. La première alerte sera pour Watté qui s’empare de la balle à la 5e. Le jeu se poursuit plutôt au centre de la pelouse. Mais à la 13e, Watté doit intervenir sur un tir visiteur et à la 16e, il doit sortir sur une incursion de De Weirdt. Le portier visiteur De Groote détourne en corner un envoi de Gassama peu après, avant que Watté ne doive de nouveau s’interposer. À la 35e, Gassama reprend un centre de la tête mais De Groote est à la bonne place. Il ne se passe plus grand-chose avant la pause sifflée sur un triste 0-0 même si Watté sauver encore deux tentatives.

Les visiteurs se montrent plus dangereux dès la remise en jeu. Malgré ça, ce sont les Renaisiens qui ouvrent le score à la 50e par Desmet qui reprend un corner de la tête pour le 1-0. Le score sera doublé à la 57e par Ndikumana qui réceptionne un centre millimétré (2-0). Les visiteurs continuent de se montrer plus entreprenants mais sans se créer de réelles possibilités. On en restera donc sur cette victoire méritée des Renaisiens après deux revers consécutifs et avant un déplacement à Grembergen.